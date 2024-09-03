Августовский педсовет: 10 векторов развития

Августовский педсовет – неотъемлемая часть жизни руководителей образовательных учреждений, и 29 августа большой педагогический совет собрался в новой Гатчинской школе № 12 в микрорайоне IQ. Во встрече приняли участие также ветераны педагогического труда и молодые кадры, представители общественных организаций, гатчинской администрации и комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, члены Ассоциации ветеранов СВО и другие.

С приветственным словом к работникам образования обратились руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- Каждое начало учебного рода – это своего рода экзамен и для руководителей Гатчинского района, и для учителей, – сказала Людмила Николаевна. – На вас возложена чрезвычайно важная миссия: воспитание нового поколения граждан Российской Федерации. И я уверена, что педагогическое сообщество Гатчинского муниципального округа с этой задачей справится безукоризненно. Сегодня благодаря вашему каждодневному труду мы входим в число сильнейших образовательных организаций Ленинградской области.

Людмила Нещадим отметила, что гатчинская система образования остается одной из крупнейших в регионе – 94 образовательных организации, и с каждым годом их становится все больше. В этом учебном году в школы и сады пришло более 32 тысяч юных жителей гатчинской земли, в том числе свыше 2450 первоклассников. Также глава администрации напомнила про указ президента о ликвидации в школах второй смены. В Гатчине в некоторых школах вторая смена пока сохраняется, и, в связи с этим, стоит задача дальнейшего развития сети образовательных организаций: строительство школ и детских садов.

Векторы развития

Пленарное заседание было посвящено теме «Векторы развития муниципальной системы образования в контексте реализации федеральных и региональных проектов».

С докладом о задачах региональной системы образования в новом учебном году выступил начальник департамента управления в сфере общего и дополнительного образования и защиты прав детей комитета образования Ленинградской области Максим Винокуров. Он отметил, что консолидированный региональный бюджет по отрасли образования за последние три года вырос почти на 57 % и составляет в 2024 году более 88 млрд рублей. Одна из ключевых задач – комплексное обновление материально-технической базы образовательных организаций, чтобы дети получали образование в комфортных условиях.

С 2017 года в Ленобласти построено 135 новых школ и детских садов, и до конца 2027 года планируется построить еще 20 детских садов и 10 школ. Важно, что аналогичные изменения идут и в Гатчине. В 2024 году на обновление материально-технической базы школ из регионального бюджета выделено более 8 млрд рублей

В числе достижений Максим Владимирович назвал лидирующее положение Ленинградской области по качеству образования: второй год подряд регион входит в ТОП-10 в стране по данным мониторинга, который проводится Министерством просвещения РФ.

Максим Винокуров рассказал о региональном проекте профориентации, в основе концепции которого лежит создание учебно-образовательных отраслевых кластеров: школа – среднее профобразование – вуз – работодатель. Как тут не вспомнить легендарный советский «кластер» «школа – ПТУ – завод», однако идея углублена и расширена. 100 профильных предпрофессиональных классов на базе 10-11-х классов школ Ленобласти открываются только в этом учебном году и до 2027 года таких классов будет открыто более 400 по различным профориентационным направлениям. В идеале – в каждой средней школе. Сегодня первую профессию в рамках проекта уже получают тысячи учеников профильных классов.

- Мы синхронизируем потребности таких классов с возможностями ближайших организаций среднего профессионального образования, соединяем их в кластеры и обеспечиваем финансирование. Эту работу мы продолжим и в новом учебном году, – сказал Максим Винокуров.

Также он говорил о новых предметах, которые вводятся в школах с этого года, например, «Основы безопасности и защиты Рощины» (ОБЗР). На региональном уровне будет организовано обучение 400 преподавателей ОБЗР, очный модуль состоится в сентябре на площадке ДОСААФ в Петербурге. Предусмотрено финансирование, чтобы преподавателям было удобно пройти трехдневное обучение – с проживанием.

Максим Владимирович напомнил поручение президента о создании школьных театров – до конца 2024 года эта задача должна быть выполнена, по аналогии со школьными спортивными клубами, которые также были открыты в рамках поручения главы государства.

Внеурочная деятельность продолжится «Разговорами о важном» и предметом «Россия – мои горизонты». Кроме того, с нового учебного года в школьном расписании надо предусмотреть курс «Истории и культуры Ленинградской области». По поручению губернатора Александра Дрозденко разработаны учебные пособия, которые будут постепенно закупаться для всех школ.

Институтом воспитания разработана программа для внеурочной деятельности по «Семьеведению», и эта новелла тоже должна найти свое отражение в школьных занятиях.

Также Максим Винокуров анонсировал конкурс на лучший школьный олимпиадный центр и от себя лично добавил ряд комплиментов гатчинской системе образования, которая входит в пятерку лучших в Ленинградской области по различным критериям.

Приоритеты гатчинской системы образования

Председатель комитета образования Гатчинского района Марина Шутова в своем докладе назвала десять магистральных векторов развития муниципальной системы образования в контексте реализации федеральных и региональных проектов.

В числе направлений развития – формирование единого образовательного пространства. Т.е. в 2024-2025 учебном году продолжится развитие инфраструктуры системы образования и работа по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам, единым государственным учебникам, сохраняющим преемственность на всех уровнях образования в целях повышения качества образования.

Особенностью нового учебного года станет преподавание предмета «Технология» с включением регионального компонента в содержание уроков, расширение модулей «Черчение и основы графической грамоты» и «Робототехника».

Также в числе стратегических векторов Марина Викторовна назвала развитие системы доступного дошкольного образования, организацию воспитательной деятельности в патриотическом ключе, развитие современной модели профориентации, системы среднего профессионального образования.

Наиважнейшей составляющей развития системы образования Марина Шутова назвала поддержку педагогических кадров, в том числе молодых специалистов, и психологическую помощь обучающимся, в особенности детям из семей участников специальной военной операции. В 2024 году на базе Ленинградского областного института развития образования открывается Региональный центр психологической помощи несовершеннолетним с территориальным структурным подразделением в Гатчинском округе.

В числе векторов развития - цифровая трансформация образования: внедрение отечественного программного обеспечения, расширение использования образовательной платформы «Сферум» в интеграции с региональными сервисами «Электронный журнал» и «Электронный дневник».

Марина Викторовна поздравила педагогов с новым учебным годом и пожелала успехов, интересных событий, новых побед и свершений и поблагодарила гатчинскую администрацию за понимание, трепетное отношение и участие в решении абсолютно всех вопросов, которые возникают в системе образования района.

Награды педагогам

По традиции, на педсовете чествовали заслуженных педагогических работников, завершающих трудовую деятельность, и приветствовали молодых специалистов – 40 новых учителей приступили к работе в гатчинских школах в новом учебном году. Также награды получили руководители образовательных учреждений, вошедших в ТОП-100 по итогам интегрированной оценки качества образования региона.

За активное участие в региональных проектах благодарственные письма комитета образования Гатчинского района были торжественно вручены:

- заместителю заведующего детским садом № 52 Ирине Миловановой (региональный проект «Дошколка+»),

- директору Коммунарской школы № 3 Людмиле Шагай (открытие школьного кафе),

- учителю физики Гатчинского лицея № 3 Елене Жабруновой (олимпиадное движение),

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе Гатчинской школы № 9 Игорю Липскому (региональный проект «Оценка качества»),

- заместителю директора по воспитательной работе Пригородной школы Ольге Шибановой (проект «Модель профориентации»),

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе центра «Созвездие» Оксане Леоновой (медиа-центр).

После пленарного заседания началась работа тематических площадок, на которых участники педсовета обсудили широкий круг вопросов: трудовое и духовно-нравственное воспитание, формирование гражданской идентичности детей в современном мире, построение личного пути в образовании, вопросы качества дошкольного образования, в том числе эффективное взаимодействие семьи и педагогов в деле воспитания детей и другое.

Дискуссии на педсовете стали своего рода настройкой всей системы образования по содержанию и задачам, которые предстоит решить в этом учебном году. Многое нужно сделать, чтобы адаптировать уже имеющийся опыт к современным требованиям, но гатчинская команда педагогов готова справиться с любыми трендами и вызовами.

Екатерина Дзюба