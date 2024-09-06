Ярмарка возможностей и вакансий «Работа с заботой»
Гатчинский филиал Центра занятости населения ЛО совместно с Гатчинским филиалом Комитета по социальной защите населения ЛО и ГКУ «Госюрбюро ЛО» приглашает всех желающих посетить ярмарку вакансий.
Рубрики: Общество
На ярмарке вы сможете:
- встретиться с работодателями;
- подобрать варианты подходящей работы;
- получить консультации специалистов службы занятости и социальной защиты населения по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации и профессионального обучения;
- получить консультации юристов по правовым вопросам.
Ярмарка пройдет 11 сентября 2024 года с 11.00 до 13.00 по адресу: г.Гатчина, ул. Карла Маркса, д.66а, Гатчинский филиал ЦЗН ЛО (Кадровый центр «Работа России»).
Справочная информация по тел. 8(81371) 45616.
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