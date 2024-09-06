Ярмарка возможностей и вакансий «Работа с заботой»

В 2025 году россиян ждет появление новых денег – цифровых. Это не безнал, не биткоины, не банковские счета и карты – это некий цифровой кошелек, который заведет Центробанк РФ, и в котором будут храниться цифровые рубли. Цель – быстрые и безопасные расчеты, что прежде всего должно быть интересно предпринимателям.