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Ярмарка возможностей и вакансий «Работа с заботой»

Гатчинский филиал Центра занятости населения ЛО совместно с Гатчинским филиалом Комитета по социальной защите населения ЛО и ГКУ «Госюрбюро ЛО» приглашает всех желающих посетить ярмарку вакансий.

Рубрики:  Общество

На ярмарке вы сможете:

- встретиться с работодателями;

- подобрать варианты подходящей работы;

- получить консультации специалистов службы занятости и социальной защиты населения по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации и профессионального обучения; 

- получить консультации юристов по правовым вопросам.

Ярмарка пройдет 11 сентября 2024 года с 11.00 до 13.00  по адресу: г.Гатчина, ул. Карла Маркса, д.66а, Гатчинский филиал ЦЗН ЛО (Кадровый центр «Работа России»).

Справочная информация по тел. 8(81371) 45616.