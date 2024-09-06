Похоже, вам звонил мошенник!

Под предупреждающей надписью – мелким шрифтом: «Мы определили подозрительный звонок, положите трубку, если вы разговариваете с абонентом прямо сейчас». Я не разговариваю ни с кем, поэтому нажимаю кнопку «Подробнее». Там снова тревожная надпись на красном фоне: «Похоже, вам звонили мошенники» и уже более читабельным шрифтом – черным по белому – указание положить трубку, если вы ведете разговор.

А ниже – зеленая кнопка, отрубающая злоумышленникам возможность воспользоваться вашими средствами: «Закрыть доступ к деньгам». Если ее нажать, никто не сможет похитить ваши деньги. Есть еще предложение – «Включите проверку входящих звонков», чтобы знать, когда звонит мошенник. И еще активная ссылка: «Изучите уловки мошенников», чтобы быть в курсе распространенных схем.

Я в курсе. И мне действительно звонила мошенница и что-то лепетала про ошибку Пенсионного фонда, не засчитавшего полтора года стажа. Для внесения изменений в трудовую книжку девица с малороссийским выговором предлагала явиться с документами в одно из отделений налоговой инспекции …на другом конце Петербурга. На вопрос, зачем мне приходить в налоговую на проспекте Энергетиков, начала выяснять адрес местожительства, раздражаться. В итоге была послана подальше и больше не звонила.

Но за время этой беседы мне на телефон пришла смс-ка с кодом восстановления доступа к моему личному кабинету на «Госуслугах». Кто-то пытался туда проникнуть, а до выяснения этого кода у нас с этой девицей ход не дошел, и усилия мошенников прошли впустую. Но Сбер эти махинации отследил…

Если в своем мобильном банке вы перейдете по ссылке

«Изучите уловки мошенников», откроется целый спектр просвещающих статей: «Мошенники: кто они?», «Как устроены мошенники», «Чего хотят мошенники?», «Как от них защититься» и т.п. Можно пройти краткий курс для беззаботной жизни «Анатомия мошенника», можно посмотреть комиксы про самые популярные мошеннические схемы, а потом сдать экзамен, насколько хорошо вы усвоили материал. Там предлагается проверить, кто кого – вы мошенника или он вас?

Не пренебрегайте этими предложениями, если не уверены в своих силах. Иначе сами не заметите, как окажетесь в ловушке и пополните ряды потерпевших. На прошлой неделе в Гатчинском округе таких снова было предостаточно.

29 августа в полицию поступило несколько заявлений от граждан, ставших жертвами телефонных мошенников на очень крупные суммы. В Коммунарский отдел полиции обратился 48-летний житель Лукашей, которого «обули» на 700 тысяч рублей. В мессенджере «Телеграм» ему пришло сообщение, якобы, от руководителя о том, что ему позвонит служба безопасности предприятия, где он работает. И через некоторое время там же, в «Телеграме» поступил звонок: девушка представилась Викторией Ковальчук и поинтересовалась, в каких банках и на каких счетах он хранит денежные средства. После того, как мужчина назвал счета, произошла их блокировка, и Виктория Ковальчук сообщила, что на его имя оформлен кредит – три миллиона рублей, и эта сумма переведена террористам. Для блокировки операции необходимо внести денежные средства на специальную банковскую ячейку. Выслушав этот бред, мужчина оформил кредит на полмиллиона и внес деньги на чужую карту через банкомат на Лиговском.

На следующий день Ковальчук Виктория позвонила снова и сказала, что надо еще внести денег. Ну, мало им показалось – отчего не взять больше? Тем более, что гражданин беспрекословно отправился в другой банк за новым кредитом и перевел все деньги кому-то на карту. Через два дня он опомнился и пошел в полицию. Ущерб составил 700 тысяч рублей.

В тот же день в Коммунарский отдел поступило заявление от другого потерпевшего – 28-летнего жителя Антелево, которому позвонил липовый работник Центробанка России по имени Александр и заявил, что на молодого человека оформлено много кредитов, и для сохранности денежных средств необходимо создать безопасный счет и внести на него полтора миллиона рублей. Такой суммы у парня не было, и он отказался, на что Александр предложил оформить кредит – клиент согласился. Однако был занят и ничего не сделал. На том бы и остановиться, но на следующее утро ему опять позвонил Александр и спросил про кредит. И молодой человек безропотно поехал в банк «ВТБ» и взял в кредит миллион с четвертью. Деньги по указанию Александра он перевел в четыре приема на номер чужой карты. Но Александр и тут не отстал и попросил поехать в отделение «Почта Банка» на Соборной и оформить еще один кредит. Добрый малый взял в кредит сто тысяч и внес их на карту преступника. В результате мошеннических действий молодой человек остался должен банкам 1 млн 335 тысяч рублей. С процентами.

В УМВД России по Гатчинскому району обратился с заявлением 78-летний житель Гатчины. Он нашел в интернете объявление об инвестициях, прошел по ссылке, и ему стали поступать звонки от неизвестных лиц. В телефонных разговорах пенсионер согласился поучаствовать в инвестиционных операциях и по указанию преступников сделал несколько денежных переводов на общую сумму два миллиона 560 тысяч рублей.

На 700 тысяч заемных средств мошенники нагрели 27-летнего жителя Гатчины, работающего торговым представителем. Схема была проста и многократно использована, предупреждения об этом мелькают во всех средствах массовой информации, но молодой человек, видимо, ничего не слышал ни про липовых операторов сотовой связи, заставляющих «продлевать договор», ни про опасность диктовать коды из смс. На мобильный телефон ему позвонил некто, представившийся сотрудником «Мегафона», и велел продлить договор на оказание услуг. Для этого ему надо было продиктовать код из смс, что молодой человек и сделал. После этого пошли другие звонки – с тревожными сообщениями про взлом аккаунта на «Госуслугах». Для предотвращения мошеннических действий звонок перевели на «сотрудника Росфинмониторинга». Слушаясь его указаний, потерпевший оформил кредит на 700 тысяч рублей в «Почта Банке» на Соборной, снял всю сумму наличными и перевел на какой-то счет. Когда пришел в себя, заявил в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Потерпевшие остались с убытками и миллионными кредитами. Такова цена доверчивости, не считая потраченных нервов.

Екатерина Дзюба