Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 сентября

Поддержка и развитие патриотического воспитания молодежи - это путь к крепкому, сплоченному обществу, основу которого составляют духовно-нравственные ценности и уважение к истории своей страны. Для молодого поколения и сторонников короткого формата видео представляем рассказ командира поискового клуба "Озерный" и основателя мемориально-исторического района "Куутерселькя 1944" Сергея Загацкого.