Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
11.09.2024 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
д. Новая,
д. Шпаньково,
СНТ «Красная нить».
11.09.2024 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино, дома 31-37, 68, 70.
д. Хюттелево.
п. Терволово (с 23:00 10.09.2024 до 06:00 11.09.2024 один раз на 30 минут)
11.09.2024 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская, Сиверское шоссе, магазин Пятерочка.
д. Горки,
д. Каушта.
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