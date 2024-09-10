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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.09.2024 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

д. Новая,

д. Шпаньково,

СНТ «Красная нить».

 

11.09.2024 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино, дома 31-37, 68, 70.

д. Хюттелево.

п. Терволово (с 23:00 10.09.2024 до 06:00 11.09.2024 один раз на 30 минут)

 

11.09.2024 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская, Сиверское шоссе, магазин Пятерочка.

д. Горки,

д. Каушта.