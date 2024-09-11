«Осенний вернисаж» Надежды Пестрецовой

Надежда Пестрецова живет в Сиверской, но родом она из поселка Карташевская. По словам Надежды Ивановны, в детстве она очень любила рисовать и мечтала стать художником. Правда, с окончанием школы рисование закончилось, и ни карандаш, ни кисти она не брала в руки долгие годы...

Всю свою взрослую жизнь Надежда Ивановна проработала в гостинице «Пулковская», а когда вышла на пенсию, решила, наконец, воплотить свою большую детскую мечту в реальность. В 2012 году она пришла в народную студию изобразительного искусства при Гатчинском Доме культуры. Начала заниматься под руководством Анатолия Кучерова.

«Я попала в необыкновенно творческую атмосферу, какие творческие люди там были! - вспоминает она. - Училась поначалу рисовать карандашом, и только в 2013 году мой любимый учитель Анатолий Александрович Кучеров разрешил мне попробовать масло. Спасибо ему за его мастерство и огромное терпение в работе с учениками. Спасибо всей студии — это настоящие друзья, которые всегда помогут советом и что-то подскажут...»

В 2018 году Надежда Пестрецова вступила в Гатчинское товарищество художников. Принимает участие в коллективных выставках Товарищества городского и областного уровня. В Гатчинском районе и Гатчине проходят и её персональные выставки. Работы художницы высоко и по достоинству оценивают не только любители искусства, но и профессиональные художники. Картины Надежды Пестрецовой находятся в частных коллекциях в России.

Выставка Надежды Пестрецовой «Осенний вернисаж» продлится в ККЦ «Юбилейный» до 5 октября.