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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Пудомягское сп

17.09.2024 с 10:00 до 18:00

д. Вяхтелево, ул. Коммунарская, дом 1

д Вяхтелево, ул. Коммунарская, дом 9

д Вяхтелево, ул. Широкая 2-25

 

Вырицкое гп

17.09.2024 с 10:00 до 18:00        

п. Чаща

д. Кремено

д. Воцко

п. Дальний

д. Хаймино        

 

Пудостьское сп

17-09-2024 с 10:00 до 20:00

п. Терволово    

17.09.2024 с 09:00 до 18:00

п. Мыза-Ивановка

 

Большеколпанское сп

17.09.2024 с 10:00 до 18:00

СНТ Старые Черницы                   

 

Кобринское сп

17.09.2024 с 10:00 до 18:00

п. Карташевская, ул. Кирова, Победы, Красная               

 

Веревское сп

17.09.2024 с 09:00 до 18:00

д. Малое Верево, ул. Сиреневая

д. Вайялово       