Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Пудомягское сп
17.09.2024 с 10:00 до 18:00
д. Вяхтелево, ул. Коммунарская, дом 1
д Вяхтелево, ул. Коммунарская, дом 9
д Вяхтелево, ул. Широкая 2-25
Вырицкое гп
17.09.2024 с 10:00 до 18:00
п. Чаща
д. Кремено
д. Воцко
п. Дальний
д. Хаймино
Пудостьское сп
17-09-2024 с 10:00 до 20:00
п. Терволово
17.09.2024 с 09:00 до 18:00
п. Мыза-Ивановка
Большеколпанское сп
17.09.2024 с 10:00 до 18:00
СНТ Старые Черницы
Кобринское сп
17.09.2024 с 10:00 до 18:00
п. Карташевская, ул. Кирова, Победы, Красная
Веревское сп
17.09.2024 с 09:00 до 18:00
д. Малое Верево, ул. Сиреневая
д. Вайялово
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