Губернатор Александр Дрозденко поздравил региональных победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Торжественная церемония награждения прошла на главной площадке форума «Ладога».
Рубрики: Общество
Победа в региональном этапе поможет проектам найти партнеров, предоставит поддержку от органов власти, а самое главное - откроет сообщество единомышленников, состоящее из тысяч лидеров социальных изменений движения #МыВместе»
В номинации «Наставник года», в категории «Личность» среди победителей - Дмитрий Гурин из Гатчины.
В номинации «Социальный предприниматель», в категории «Субъекты МСП» - 2 место у гатчинца Станислава Куцаренко.
Поздравляем наших победителей и желаем им удачи на федеральном этапе, который пройдет в декабре.
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