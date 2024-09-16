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Губернатор Александр Дрозденко поздравил региональных победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Торжественная церемония награждения прошла на главной площадке форума «Ладога».

Рубрики:  Общество

Победа в региональном этапе поможет проектам найти партнеров, предоставит поддержку от органов власти, а самое главное - откроет сообщество единомышленников, состоящее из тысяч лидеров социальных изменений движения #МыВместе»

В номинации «Наставник года», в категории «Личность» среди победителей - Дмитрий Гурин из Гатчины.

 В номинации «Социальный предприниматель», в категории «Субъекты МСП» - 2 место у гатчинца Станислава Куцаренко.

Поздравляем наших победителей и желаем им удачи на федеральном этапе, который пройдет в декабре.