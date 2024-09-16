Как найти работу с заботой?

Десяток работодателей представили на ярмарке полтысячи вакансий во всех сферах деятельности, с разным уровнем требований и заработной платы, включая высококвалифицированные специальности с шестизначным жалованьем.

Ярмарка вакансий «Работа с заботой» проходит в сентябре во всех районах Ленинградской области. В Гатчине она состоялась 11 числа на площадке биржи труда на ул. Карла Маркса, 66-а. Поскольку главная целевая аудитория – малоимущие, организаторами ярмарки, помимо Гатчинского филиала центра занятости населения, выступил Гатчинский филиал комитета соцзащиты и Государственное бюро Ленинградской области, оказывающее бесплатную юридическую помощь особым категориям граждан.

Впрочем, организаторы пригласили на ярмарку всех, кто сейчас занят поиском работы, так как гатчинские предприятия испытывают настоящий кадровый голод. На ярмарке присутствовало порядка десяти работодателей Гатчинского муниципального округа из разных отраслей экономики, в том числе ПИЯФ, ОДК-Сервис, кондитерская фабрика «Нева», РЖД и другие крупные организации. Заявлено было более 500 вакансий.

Мероприятие вызвало интерес, в том числе у граждан с инвалидностью: на ярмарке были представлены вакансии для различных категорий, включая людей с ограниченными возможностями.

Помимо прямого общения с работодателями, соискатели заполняли анкеты для прохождения дальнейшего собеседования, получали информацию от службы занятости о бесплатном профессиональном обучении: лица, зарегистрированные в качестве безработных или ищущих работу, могут повысить свою квалификацию или пройти переподготовку, чтобы в дальнейшем рассматривать предлагаемые работодателями варианты.

Представители службы занятости рассказывали на ярмарке о субсидиях на открытие собственного дела, сотрудники Госбюро отвечали на вопросы, касающиеся трудового права.

По словам организаторов, такие ярмарки вакансий будут проводиться с определенной периодичностью, хотя предложение на рынке труда Гатчинского муниципального округа в разы превышает спрос. Безработица у нас – меньше 0,1%. На учете в службе занятости состоит около 160 человек, из которых примерно половина – со статусом безработных. И это не есть хорошо. Предприятия не могут восполнить дефицит кадров, повсеместно не хватает рабочих рук, и преференции, предоставляемые центром занятости работодателям, остаются невостребованными: трудоустраивать некого, рабочей силы нет. Отчасти, сказывается демографическая яма 90-х. С другой стороны – развал системы среднего профобразования, которая занималась подготовкой кадров рабочих специальностей.

Екатерина Дзюба