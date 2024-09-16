Ленобласть благодарит земляков за поддержку СВО

«Награда – знак признательности и нашим военным, кто с оружием в руках защищает Родину на передовой, и тем, кто спасает раненых в госпиталях и реабилитационных центрах, кто кует победу в тылу, разрабатывает новую технику и оборудование, тем волонтерам и добровольцам, кто собирает и отправляет помощь на фронт, кто плетет маскировочные сети, шьет амуницию и помогает семьям участников СВО. Мы все вместе работаем на победу и это участие с благодарностью должно быть отмечено», – рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Памятным знаком будут награждать военнослужащих – участников специальной военной операции, в том числе из добровольческих формирований, а также волонтеров, работников оборонно-промышленного комплекса, госслужащих, членов общественных и некоммерческих организаций, предпринимателей и работников компаний, которые помогают фронту.