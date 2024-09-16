Ленобласть создаёт доступную среду

«Пока мы это зачастую решаем в ручном режиме, в том числе ко мне на прямой эфир выходят люди, которые живут в неприспособленных объектах. Хороший опыт есть у комстроя: выделять в доме для переселения из аварийного жилья подъезд и в нем делать на первом этаже квартиры для инвалидов. Нужно этот опыт использовать и вокруг домов также создавать максимально доступную среду», — подчеркнул глава региона на аппаратном совещании.

В Ленобласти в строящихся домах предусматривают квартиры, которые могут быть оснащены отдельным входом и подъемником.

Комитет соцзащиты разработал новую меру поддержки для инвалидов, проживающих в неприспособленных жилых помещениях, в виде компенсации расходов на самостоятельное приобретение жилого помещения. Максимальная сумма будет составлять 400 тысяч рублей.