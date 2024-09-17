Единовременную выплату из маткапитала можно оформить на Госуслугах
Если на счету материнского капитала осталось до 10 тыс. рублей, эти средства можно получить в виде единовременной выплаты и потратить на любые цели. Для этого нужно подать заявление на Госуслугах.
Рубрики: Общество
Условия получения выплаты
- оставшаяся сумма маткапитала не превышает 10 тыс. рублей
- завершены все остальные запланированные выплаты, например, на ребёнка до 3 лет
Семьи, которым положена такая выплата, получат уведомление от Социального фонда России через Госуслуги. Средства поступят на счёт в течение 5 рабочих дней после того, как Фонд примет решение о назначении выплаты.
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