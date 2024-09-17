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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

18.09.2024 с 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Пригородный. 

 

18.09.2024 с 10:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Грязно.  