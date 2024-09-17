Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
18.09.2024 с 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Пригородный.
18.09.2024 с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Грязно.
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