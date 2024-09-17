«ГТО – путь к здоровью!»
В Гатчине в Центре развития физической культуры и спорта «Волна» 13 сентября прошел очередной этап XI Спартакиады пенсионеров города Гатчины совместно с VII Фестивалем Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «ГТО – путь к здоровью!»
Участниками соревнований стали представители старшего поколения – от 55 лет и старше (XV – XVIII ступени ГТО).
Главными условиями здоровья в уважаемом возрасте являются жизнелюбие и оптимизм! А еще организмом в любое время года приветствуются физическая активность. Зимой замечательна простая ходьба на лыжах, летом активная пешая прогулка. В любое время врачи советуют занятия в бассейне. А каждое утро стоит начинать с зарядки!
Физическая активность наполняет кислородом клетки тела, что помогает сохранять молодость. Это и доказали участники Спартакиады пенсионеров.
В командном первенстве команды расположились следующим образом: 1 место – Торпеда», 2 место – «Фортуна», 3 место - Школа третьего возраста.
В личном первенстве победителями в своих возрастных категориях стали: Владимир Куликов и Валентина Доронина (60-64), Тимофей Анисимов и Татьяна Костина (65 – 69), Николай Дрягин и Нина Алексеева (70-74), Валерий Лесовой и Валентина Прокофьева (75 и старше).