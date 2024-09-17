«ГТО – путь к здоровью!»

Участниками соревнований стали представители старшего поколения – от 55 лет и старше (XV – XVIII ступени ГТО).

Главными условиями здоровья в уважаемом возрасте являются жизнелюбие и оптимизм! А еще организмом в любое время года приветствуются физическая активность. Зимой замечательна простая ходьба на лыжах, летом активная пешая прогулка. В любое время врачи советуют занятия в бассейне. А каждое утро стоит начинать с зарядки!

Физическая активность наполняет кислородом клетки тела, что помогает сохранять молодость. Это и доказали участники Спартакиады пенсионеров.

В командном первенстве команды расположились следующим образом: 1 место – Торпеда», 2 место – «Фортуна», 3 место - Школа третьего возраста.

В личном первенстве победителями в своих возрастных категориях стали: Владимир Куликов и Валентина Доронина (60-64), Тимофей Анисимов и Татьяна Костина (65 – 69), Николай Дрягин и Нина Алексеева (70-74), Валерий Лесовой и Валентина Прокофьева (75 и старше).