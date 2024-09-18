Александр Гофман: мир яркий, как в детстве

Александр Гофман родом из Одессы. С детства увлекался рисованием, скульптурой, резьбой по дереву. Окончив Московский политехнический институт, Александр Григорьевич работал конструктором в конструкторском бюро машиностроения. Но интерес к искусству у него только возрастал. С живописью будущий художник знакомился в московских музеях, на выставках и по художественным альбомам. За полгода сумел подготовиться к поступлению в Ленинградское высшее художественное училище им. В.И. Мухиной (сейчас Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица), поступил туда с первого раза и успешно окончил его.

Александр Гофман - участник российских и международных пленэров. Его работы находятся в частных коллекциях в России, Германии, США, Польше. Творческая деятельность художника сочетается с педагогической работой: на протяжении вот уже не одного десятилетия в Гатчине работает художественная студия для детей «Город мастеров», которую создали Александр Гофман и Светлана Красовская.

Излюбленные жанры Александра Гофмана — пейзаж с натуры, портрет, натюрморт. Главная цель его живописи — передать настроение и состояние меняющихся картин жизни и окружающего мира.

Работы Александра Гофмана близки к импрессионизму. В его пейзажах много солнечного света, воздуха, живого дыхания природы. Даже архитектурные объекты на этих полотнах выглядят живыми и дышащими. Зоркий взгляд художника мгновенно схватывает и движение воздуха, и меняющиеся от положения солнца в небе тона, и само «настроение» объекта. Привычные для нас пейзажи, запечатленные в разных ракурсах, в разное время года или суток, выглядят в каждой работе совершенно по-иному. Каждый раз это разный взгляд, разные отношения с изображением и материалом.

На встрече с гостями вернисажа Александр Гофман показал небольшую коллекцию слайдов — образцы поздней живописи, тренировочные этюды, зарисовки, портреты.

- В этих фотографиях много случайного, - говорит он. - С другой стороны, это какие-то этапы, причем даже не самой жизни, а возможности работать или не работать.

Мелькают на экране знакомые и не очень пейзажи Приоратского парка, Орловой рощи, Кобрино. Как говорит Александр Григорьевич, особенное вдохновение дарит ему Егерская слобода.

— Я будто врос в это место, оно меня просто завораживает, - признаётся он. - Иногда выхожу и буквально окунаюсь в это буйство цвета, света, красок, линий... Нечто подобное я ощущал, когда начинал только — какое-то очень тёплое состояние.

В пейзажах Александра Гофмана прихотливо сочетаются горизонтали, вертикали, цвет, теплые оттенки смело встречаются с холодным. Особенно впечатляют зимне-весенние этюды и зарисовки. В серии черно-белых графических набросков всё той же Егерской слободы словно обнажается её суть, лишенная завесы буйной летней зелени.

- После долгой зимы возникает такая жадность к работе, такое желание запечатлеть каждое мгновение жизни, - говорит художник.

Поздравить Александра Гофмана с открытием его новой выставки собрались друзья, коллеги, ценители его творчества. Своими впечатлениями о творчестве Александра Гофмана поделилась художник, супруга и муза живописца Светлана Красовская.

- Ярче всего мир вокруг нас воспринимают дети, открывая его так, будто он только что родился, - говорит Светлана Александровна. - И мне кажется, нечто подобное происходит сейчас с работами Александра Григорьевича. Чем старше он становится, тем ближе он оказывается к детскому, яркому, волшебному восприятию мира. Каждый пейзаж будто очищается от чего-то наносного, становясь прозрачным, как стекло. И, наверное, поэтому все его пейзажи несут какое-то удивительное настроение. Они как бы зовут внутрь себя — туда хочется попасть, рассмотреть это внимательно. Шум сосен, рост берёз, полет облаков, тишина осени, поющие травы полей — все можно найти в его живописи. И эта острота и яркость восприятия очень радуют.

- Мы уже очень давно дружим семьями, - говорит талантливый гатчинский поэт Юлия Ламская. - Из рук Александра Григорьевича я получила очень много хорошего, много поэзии и красоты. Я считаю, что и он, и Светлана Александровна сформировали мой вкус.

В этот вечер на вернисаже в исполнении Юлии Ламской прозвучали её собственные стихотворения и произведения других поэтов, которые для неё ассоциируются с живописью Александра Гофмана.

Выставка «Егерская слобода. Кобрино. Приорат» Александра Гофмана продлится в музее города Гатчины до 20 октября.

Юлия Лысанюк