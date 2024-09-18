Растём с «Точкой роста»

Пять школ Гатчинского округа - Таицкая, Пламенская, Сусанинская, Войсковицкая школа №1 и Сиверская гимназия - присоединились к региональному марафону и в торжественной обстановке открыли новые образовательные пространства.

Открытие центров «Точка роста» предусмотрено федеральным проектом «Современная школа», входящим в национальный проект «Образование». На сегодняшний день в Гатчинском округе работает уже 15 центров «Точка роста» и детский технопарк «Кванториум» на базе школы № 9. Их деятельность направлена на повышение качества образования, расширение возможностей учеников в освоении школьных предметов и программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей. Практическая отработка учебного материала по предметам «Физика», «Химия», «Биология» на современном оборудовании в центрах «Точка роста» позволит строить подготовку к экзаменам и школьным олимпиадам на более высоком уровне.

В Войсковицкой школе №1 участниками торжественного открытия центра образования «Точка роста» стали ученики, учителя и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко. Красную ленточку вместе с Татьяной Викторовной перерезали руководитель центра «Точка роста» Наталия Ивановна Трубникова и ученица 11-го класса Валерия Ким.

Для Войсковицкой школы это знаменательное событие. Ее история начинается в XIX веке, а здание, в котором она сейчас располагается, построено в 1972 году. Школа сначала была семилетней, затем восьмилетней, и только в 1988 году была преобразована в среднюю общеобразовательную школу. Экс-глава

Войсковицкого поселения, а теперь депутат Гатчинского муниципального округа Руслан Анатольевич Алехин был одним из первых выпускников 11-го класса. Школа выпустила много золотых и серебряных медалистов и просто хороших специалистов и граждан.

В 2020-2022 годах школа прошла реновацию. На преображение здания и наполнение его современным оборудованием было направлено около 150 млн рублей. Школа зажила новой жизнью, одновременно продолжая внешнее и внутреннее преображение. В 2023 году выполнено благоустройство спортивной площадки и дворовой территории. А в этом году открылся центр «Точка роста».

- В связи с тем, что реновация была проведена на достойном уровне, создание нашей «Точки роста» было менее затратным, чем в других школах, - отмечает директор Войсковицкой школы №1 Татьяна Владиславовна Артюх. – К сожалению, конкурс на поставку оборудования выиграли не очень добросовестные организации, но в целом к 1 сентября у нас все было готово. Уже получены и работают лаборатории для ЕГЭ, кружков и дополнительных занятий по химии, физике, биологии. К концу месяца оснащение и оформление «Точки роста» будет завершено согласно контракту.

«Точка роста» в Войсковицкой школе №1 – это не дополнительные помещения, их в школе нет, а три дооборудованных по современным требованиям кабинета физики, химии и биологии, а также пространство в школьном коридоре. Они находятся рядом и оформлены в едином стиле.

Школа разработала план и дорожную карту по работе кабинетов «Точки роста», которые активно задействованы с первого сентября. Микроскопы, физические и химические приборы, шкафы с лабораторными колбами, коробки с реагентами, компьютеры - школьники восприняли новое оборудование с восторгом. У младших в центре внимания модель скелета человека, которому уже дали имя Вася.

С использованием ресурсов центра образования «Точка роста» сейчас работают учитель биологии, руководитель центра Наталия Ивановна Трубникова, учитель химии Юлия Вячеславовна Гроза, учитель физики Алексей Евгеньевич Князев и педагог дополнительного образования Михаил Владиславович Сазонов.

В учебное время здесь проходят школьные занятия, а во второй половине дня - это центр образования, где школьники получают углубленные знания и проявляют свои интересы в естественно-научном направлении, которое сейчас очень важно для развития нашего региона и страны в целом. И, соответственно, здесь же ребята могут выбирать направления для профориентации.

Войсковицкая школа №1 имеет структурное подразделение – детский сад, где более ста детей. Педагоги считают, что начинать работу «Точки роста» нужно со старших групп детского сада. Такая преемственность очень важна, и уже есть планы, как сделать эту работу интересной и познавательной для малышей.

- Мы очень благодарны администрации и комитету образования Гатчинского района за то, что в нашей сельской школе есть хорошо оборудованная современная «Точка роста», - говорит Татьяна Владиславовна. - Как директора школы меня очень беспокоит нехватка помещений. Школа переполнена. В настоящее время у нас обучается 605 человек, хотя проект школы предусматривал 400 человек. У нас заняты все уголки школы, даже нет учительской. Но мы достойно организуем и учебный процесс, и дополнительное образование, и внеурочную работу. Гордимся патриотическим воспитанием школьников, музейной работой. Хотелось бы большего пространства. Ждем своей очереди на пристройку к школе.

Татьяна Можаева