«Из тысячи мгновений»: Гатчинской народной изостудии — 65 лет!

«Из тысячи мгновений» - так назвали этот вернисаж участники народной изостудии. На самом деле, конечно, минувшие 65 лет сложились из гораздо большего количества счастливых мгновений, посвящённых творчеству.

Гатчина по-настоящему гордится своей изостудией, и тому есть несколько причин. Во-первых, она старейшая в нашем городе. Во-вторых, это едва ли не единственная городская студия изобразительного искусства, сохранившаяся в Ленинградской области. И, в-третьих, это поистине народная изостудия, поскольку заниматься в ней могут все желающие, начиная с 18 лет, вне зависимости от опыта и специального образования.

Студия изобразительного искусства была создана при Гатчинском доме культуры в 1959 году. Первыми ее руководителями и организаторами были талантливые ленинградские живописцы, члены Союза художников СССР Николай Есалов и Борис Запорожец. Одним из первых, буквально в год рождения народной изостудии, туда пришёл талантливый художник Анатолий Александрович Кучеров. Его ответственность, трудолюбие и любовь к искусству сразу же были отмечены педагогами изостудии: Анатолий Кучеров стал старостой изостудии и оставался им до конца своих дней. Среди руководителей студии также художник и педагог Татьяна Ческидова.

Звание «Народный» было присвоено творческому коллективу студии в 1988 году. Гатчинская изостудия неоднократно удостаивалась высокого звания лауреата всероссийского и всесоюзного смотров народного творчества. Работы студийцев приобретены многими частными коллекционерами и музеями России. Художники регулярно участвуют в городских, районных и областных выставках, выставляются в Союзе художников России.

За 65 лет работы в студии занималось около 700 человек. Многие из них начинали свой творческий путь именно здесь, в стенах Дома культуры, чтобы потом, окончив высшее учебное заведение, стать профессиональными художниками и преподавателями студии. Имена многих из них хорошо известны гатчинцам по персональным выставкам и дизайнерской работе. Среди них – С. Ильин, А. Кучеров, Е. Меркушев, А. Гришанцев, Т. Ческидова, И. Рябинкин, Л. Смирнова, Н. Малыхина, М. Фролова, Т. Шадурская, Н. Пестрецова, Н. Качуровская, П. Стельмашук, И. Радюкевич, П. Тулутов и другие. В студии постоянно появляются новые талантливые художники, которые много пишут и уже проводят собственные персональные выставки.

Преподавание в студии ведется в классических традициях: основное предпочтение отдается реалистическому направлению в искусстве, станковой живописи, рисованию предмета с натуры. В благоприятную погоду участники изостудии выходят на пленэр. Обучение включает знакомство с наследием великих мастеров – посещение выставок, музеев, походы в мастерские художников. Ежегодно проводятся выставки в школах нашего города и беседы, пресс-конференции с детьми и учителями.

В настоящее время гатчинской народной изостудией руководит художник и педагог Вадим Емашов.

- Основная цель нашей юбилейной выставки — показать преемственность творческих поколений участников нашей студии, отдать дань уважения тем художникам и преподавателям, которых уже нет с нами, - подчеркнул он. - На выставке представлены работы ушедших от нас Сергея Ивановича Ильина, Анатолия Александровича Кучерова... Также на выставке можно увидеть работы Ивана Радюкевича, Александра Сальмановича, Татьяны Ческидовой, Игоря Рябикина, Марии Глебко и других наших художников.

В этот торжественный для студийцев день они выслушали много приветственных слов и теплых пожеланий от своих друзей и коллег. В ходе презентации юбиляров поздравила специалист по жанрам творчества Ленинградского Дома народного творчества, заслуженный работник культуры Российской Федерации Елена Лаврова.

- Мы очень гордимся вами и уважаем: вы одни такие у нас в Ленинградской области — именно взрослые люди, ставшие настоящими художниками и на протяжении всех 65 лет поддерживающие творческую жизнь студии, - отметила Елена Николаевна. - Я поздравляю вас с этой замечательной, знаменательной датой. Что такое 65 лет для человека, для взрослого художника? Для него это время расцвета сил, расцвета настоящего творчества. И к студии это тоже относится в полной мере. У вас всё только начинается. Желаю вам, прежде всего, отменного здоровья и больших успехов. Спасибо вам большое!

От имени руководителей Гатчинского района студийцев поздравила специалист районного комитета по культуре и туризму Светлана Семенова. Она передала в подарок сертификат на приобретение специального осветительного оборудования для студийной работы.

Яркие, добрые подарки приготовили студийцам также творческие коллективы и исполнители Гатчинского дома культуры.

Юлия Лысанюк