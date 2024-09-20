Молодые семьи соревновались друг с другом
В канун Дня семьи, любви и верности в спорткомплексе «Фаворит» прошёл открытый фестиваль молодых семей.
Рубрики: Общество
Его организаторами выступили районный комитет спорта, культуры, молодёжной политики и Дом молодёжи. Каждый год эта акция проходит с большим успехом, и семьи с нетерпением ждали очередную встречу с друзьями и соперниками. Испытания, которые преодолевали семейные коллективы, требовали не столько спортивных навыков, сколько умения работать в команде. И задача была не столько победить, сколько провести время вместе. И с этим заданием семьи справились великолепно!
Материалы подготовлены рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области
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