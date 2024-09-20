"Область дружбы". Эпизод 7. Юбилей лучших друзей.
Дом дружбы Ленинградской области отметил свое десятилетие!
Рубрики: Общество
С праздником коллектив учреждения поздравили руководители региона, а также многочисленные гости, коллеги и партнеры, руководители и представители учреждений науки, культуры, образования, органов законодательной и исполнительной власти из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.
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