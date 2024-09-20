"Область дружбы". Эпизод 7. Юбилей лучших друзей.

Ленинградская область — многострадальная земля. В ее истории есть немало дат, связанных с Великой Отечественной войной и битвой за Ленинград. В ее летописях — множество героев, тех, чьи имена известны, и тех, кто все еще остается безымянным для потомков, хоть и сложил голову, защищая Отечество. Разных национальностей, разных профессий, но каждый из них достоин того, чтобы о нем вспоминали. Поэтому мы запустили проект «Память — наша совесть» и рассказываем о памятниках и мемориалах, посвященных участникам и событиям истории 1941–1945 годов, чтобы жители и гости нашего региона знали, где можно отдать дань уважения героическим предкам.