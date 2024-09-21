Константин Визирякин: у районных СМИ есть будущее

– Константин Николаевич, в чём сегодня состоит основная работа комитета по печати?

Основная наша задача состоит в том, чтобы средства массовой информации нормально функционировали и имели возможность развиваться. Для этого они должны получать своевременное и достаточное финансирование. У губернатора и областного правительства есть понимание, что даже в век цифровых технологий невозможно выстроить нормальную коммуникацию с населением без традиционных средств массовой информации. Тем более, ленинградцы до сих пор гораздо больше доверяют печатному слову. Люди понимают: районный журналист живёт рядом, его волнуют те же проблемы, а главное – он всегда отвечает за написанное. В отличие от анонимных пабликов или каналов.

Впрочем, за эту востребованность нужно бороться. Коллеги из традиционных медиа должны изучать новые технологии, осваивать интернет-пространство. Если в тех же соцсетях не будет проверенной информации от надёжных СМИ – их заполнят фейки и жареные новости. Эту негативную повестку важно дополнять позитивными новостями. Конечно, не забывая про обоснованную критику и решение проблем – действуя в интересах родного района.

– Как выжить районным издания в период экономической турбулентности?

– В первую очередь, выстраивать систему распространения. У нас есть газеты, которые показывают неплохие показатели по подписке. Та же областная газета «Вести», «Красная Звезда» из Приозерска, «Лужская Правда», «Сельская новь» из Волосово. Есть примеры бесплатного распространения газет: «PRO Отрадное» и «Провинция. Северо-Запад» выбрали такой путь, освободив себя от ряда сложностей, которые исторически возникают у коллег с «Почтой России».

Финансовые модели могут быть разными. Важно оставаться востребованными у аудитории и рекламодателей. Я всегда привожу пример коллег из Санкт-Петербурга – «Петербургский дневник» выпускает каждый день по 150 тысяч экземпляров, которые разбирают без остатков. Да, в Питере с этим проще – там есть разные каналы доставки, схема распространения в метро и общественном транспорте. Но и у нас есть автовокзалы, станция метро «Девяткино», электрички – человек любит читать в дороге, особенно когда телефон перестаёт ловить сеть. Издателям важно пользоваться такой возможностью. К точкам распространения можно также подключить магазины, киоски, места с высокой проходимостью, чтобы люди знали – раз в неделю в этом месте может появиться их любимая районная газета

– Какие ещё инструменты обеспечат не просто выживание, а успех районного СМИ?

– В любом случае нужна хорошая работа с рекламодателями. Чтобы предприниматели знали – сколько у издания читателей, где газета распространяется, какая целевая аудитория. Так они смогут понять степень своей заинтересованности в работе с этим СМИ.

Ну и, конечно же, здесь необходимо работать с молодыми читателями. Если современный ребёнок никогда не держал в руках газету, то уже будучи взрослым, он и не подумает оформить подписку или купить свежий номер. Важно взаимодействие со школьными кружками – а у нас порядка 170 школьных СМИ; профориентация ребят, творческие конкурсы.

– Получается, вы верите в будущее районных СМИ?

– Приведу пример: в прошлом году на форуме СМИ в Сочи был круглый стол: «Кто победит: традиционная пресса или искусственный интеллект». Эксперты пришли к общему выводу: если журналисты сами не сдадутся и не опустят руки, то никакой ИИ их не победит. Всегда будут нюансы, подвластные одному только человеку. Так и здесь: пока коллеги будут верны своей профессии, у журналистики будут и будущее, и перспективы.

– За последние несколько лет все мы столкнулись с беспрецедентными вызовами. Один из них – пандемия коронавируса. Чему она научила журналистское сообщество?

– Во-первых, тому, что безвыходных ситуаций не бывает. Да, какое-то время люди не выходили из домов, меньше покупали периодику – зато районные СМИ получили стимул развивать социальные сети. Число подписчиков у всех медиа значительно выросло!

В то же время аудитория стала более внимательно относиться именно к традиционным средствам массовой информации, которые публикуют проверенную информацию, а не слухи или теории заговора. Объединяя, а не разъединяя людей и наше общество в непростой момент.

– Новый вызов и повод для сплочения – специальная военная операция. Какие задачи стоят перед районными СМИ в это время?

– В информационной политике существуют задачи разного уровня: федеральные, областные, районные. И сложность районных медиа в том, что им необходимо работать с каждым из этих пластов информации. Так, федеральное СМИ не будет заниматься районной проблематикой, а вот районке от федеральной повестки не уйти.

Поэтому, если перед страной стоят задачи пополнения ВС РФ за счёт добровольцев, а также оказания гуманитарной помощи приграничным регионам, то и районные издания подключаются к ним меру своих сил.

Конечно, первоочередная задача – чтобы все члены семей военнослужащих знали про свои права и льготы, гарантированные государством. Ленинградские журналисты эффективно ведут эту разъяснительную работу – берут интервью у ответственных лиц, рассказывают истории ветеранов, помогают бойцам в решении конкретных вопросов.

Кроме того, мы регулярно отправляем выпуски наших СМИ «за ленточку». Так участники спецоперации узнают, что происходит на их малой родине, а заодно могут прочесть, как поставлена работа с помощью ветеранам СВО и членам их семей. Мне кажется, что всё это тоже помогает бойцам спокойно решать те задачи, которые перед ними стоят. Тем самым журналисты вносят свой вклад в нашу общую Победу.

– Какие планы у вашей команды на ближайшие годы?

– Безусловно, я рассчитываю на то, что мне и коллегам удастся максимально выполнить те задачи, которые поставлены перед комитетом руководством региона. Не только в сфере журналистики, но и с размещением социальной рекламы, где мы также доносим всю необходимую информацию до населения.

Мы обязательно продолжим работу, связанную с обновлением наших СМИ, чтобы они становились более современными и интересными. Продолжим привлекать в редакции молодые кадры. Для этого всему профессиональному сообществу необходимо изо дня в день доказывать, что журналистика остаётся востребованной у большинства жителей региона и что мы даём людям правдивую и ценную информацию.

Беседовал Стас Бутенко