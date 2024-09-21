Письмо из 41-го
Газета "Восточный берег" представляет полную версию интервью с поисковиком, аналитиком центра “Помним всех поименно” Андреем Федотовым. В этом видео рассказывается о раскопках на территории бывшего аэродрома Котлы в Кингисеппском районе, которые принесли неожиданные и даже сенсационные открытия.
Рубрики: Общество
Видео Г. Ожегов
Монтаж О. Бабенков
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