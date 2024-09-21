Письмо из 41-го

В этом году исполнилось 30 лет с момента создания Комитета по печати Ленинградской области, 5 из которых его возглавляет Константин Визирякин. Опытный журналист, объездивший весь 47-й регион в бытность корреспондентом Ленинградского областного телевидения, он хорошо знаком с реалиями на местах и проблемами районных редакций. Мы узнали у Константина Николаевича – какое место занимают традиционные СМИ в «цифровом мире», почему ленинградцы больше доверяют печатному слову и как профильный комитет поддерживает областную журналистику.