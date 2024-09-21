Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Письмо из 41-го

Газета "Восточный берег" представляет полную версию интервью с поисковиком, аналитиком центра “Помним всех поименно” Андреем Федотовым. В этом видео рассказывается о раскопках на территории бывшего аэродрома Котлы в Кингисеппском районе, которые принесли неожиданные и даже сенсационные открытия.

Рубрики:  Общество

Видео Г. Ожегов 

Монтаж О. Бабенков 

 Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области