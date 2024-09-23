Ленобласть поддерживает студентов с инвалидностью

«Ленобласть поддерживает талантливых молодых людей с ограниченными возможностями. Материальная поддержка студентов с инвалидностью призвана вдохновить их на достижения, дать возможность сосредоточиться на учебе и получить образование, которое в будущем будет базой для успешной социализации после окончания учебного заведения», — подчеркнул губернатор.

Стипендии выплатят студентам из образовательных учреждений Ленинградской области, среди которых: Кировский политехнический техникум, Сосновоборский политехнический колледж, Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области, Волховский многопрофильный техникум, Подпорожский политехнический техникум, Приозерский политехнический колледж, Борский агропромышленный техникум, Политехнический колледж города Светогорска, Киришский политехнический техникум, Тосненский политехнический техникум, ЛГУ им. А.С.Пушкина, Гатчинский колледж им. К.Д. Ушинского, ГИЭФПТ, ЛОККиИ.

Стипендия студентам с инвалидностью будет выплачиваться в период с 1 сентября 2024 по 31 января 2025 года.

Именные стипендии учреждены в качестве материальной поддержки с целью создания условий для профессиональной подготовки, гармоничного развития одаренных студентов-инвалидов, которые обучаются в образовательных организациях Ленинградской области.