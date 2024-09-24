20 каштанов украсили улицу Генерала Кныша

На улице Генерала Кныша 20 сентября команда метеорологов и гатчинских чиновников при участии Гатчинского УБДХ дружно посадила на газоне двадцать саженцев. Погода посадке благоприятствовала: каштаны, посаженные в последние теплые и солнечные дни, обещают хорошо прижиться и пойти в рост.

- Это уже традиционная акция, – отметила начальник Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Сазонова. – В прошлом году мы впервые вместе с администрацией Гатчинского района посадили десять каштанов на улице Красных Военлетов, в этом году сажаем двадцать и, надеюсь, на следующий год будет еще больше. Я сама – жительница Гатчинского района, Гатчина для меня – родной город, и мы с коллегами с удовольствием участвуем в таких мероприятиях. Озеленение города – это доброе дело, тем более что Гатчина теперь – столица Ленинградской области.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов, принимавший участие в посадке деревьев, отметил, что погоду выбрали правильную – на излете бабьего лета. Теперь на наш регион надвинулись заморозки, но каштанам, посаженным в последний теплый день, они нипочем.

- Это кратковременное явление, серьезного похолодания нет, однако жары уже не будет, максимальная температура – 12-14 градусов. В нашем регионе практически двадцать дней не было осадков, потому что стоял антициклон. Теперь характер погоды меняется, приходят циклоны с дождями, но для растений все будет благоприятно и с водой, и с теплом.

И.о. главы администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, прервав процесс посадки, поделилась, что улицу Генерала Кныша ждут преобразования, и озеленительные работы – это только начало: на следующий год планируется ремонт с заменой инженерной инфраструктуры.

- Я уверена, что эти замечательные каштаны украсят улицу Генерала Кныша, которая требует дальнейшего благоустройства. Наш город традиционно был зеленым, и важно этот тренд сохранить. Конечно, приходится какие-то деревья спиливать – и по просьбе жителей, и по возрасту. Но очень важно восполнение этого зеленого фонда. А сажать деревья, кусты, цветы – это удовольствие и счастье оставить после себя хорошую память, – сказала Людмила Николаевна.

Екатерина Дзюба