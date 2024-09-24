Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 сентября

В Ленинградской области за лето туристический поток вырос на 9%, а трендом стали «избинг», активный туризм и экотропы. В 2025 году Ленинградская область готовит новый национальный маршрут по местам Александра Пушкина, путешествие к шахтерам в Сланцы и гастрономический путеводитель по рыбным блюдам ленинградской земли.