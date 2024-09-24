Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
25.09.2024 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское ш. Киевское.
25.09.2024 с 09:00 до 17:30
Вырицкое ГП:
п. Чаща,
д. Воцко,
д. Кремено,
д. Тарасино.
25.09.2024 с 10:00 до 20:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
25.09.2024 с 09:30 до 17:30
Сиверское ГП:
д. Старосиверская, ул. Большая Набережная, ул. Кезевская дорога
25.09.2024 с 09:30 до 17:30
Большеколпанское СП:
д. Большое Рейзино.
25.09.2024 с 09:30 до 17:30
Кобринское СП:
д. Пижма.
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