Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.09.2024 с 09:30 до 18:00

Большеколпанское СП:

с. Никольское ш. Киевское.

 

25.09.2024 с 09:00 до 17:30

Вырицкое ГП:

п. Чаща,

д. Воцко,

д. Кремено,

д. Тарасино.

 

25.09.2024 с 10:00 до 20:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

25.09.2024 с 09:30 до 17:30

Сиверское ГП:

д. Старосиверская, ул. Большая Набережная, ул. Кезевская дорога

 

25.09.2024 с 09:30 до 17:30

Большеколпанское СП:

д. Большое Рейзино.

 

25.09.2024 с 09:30 до 17:30

Кобринское СП:

д. Пижма.