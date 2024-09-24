Туризм Ленобласти движется к побережью и в «избинг»

«За три летних месяца на территории региона побывало приблизительно 1 миллион 129 тысяч человек. Если сравнивать с предыдущим годом, то это на 9% выше. Если говорить об итогах, то количество туристов в прошлом году составило порядка 6,5 миллионов человек, а за первое полугодие 2024 года, с января по июнь, Ленинградскую область уже посетило 5 миллионов 209 тысяч человек», — сообщила заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева.

Самым популярным местом для туристов в Ленинградской области является Карельский перешеек. Здесь находится 60% всех гостиниц региона. Туристы хотят активно осматривать достопримечательности и гулять по экологическим тропам, поэтому проект «Тропа-47» очень востребован.

Если погода плохая и нельзя выйти на улицу, туристам нужно чем-то заняться. Поэтому важно предложить различные варианты досуга на случай дождя. Мы работаем с бизнесом над тем, как развлечь туристов в такие моменты. Также мы предлагаем гранты и субсидии на туристическое оборудование для гостиниц.

Туристы хотят вкусно питаться, поэтому мы изучаем уникальные блюда каждого района и работаем с ресторанами над меню. У нас уже есть путеводитель «География на вкус», а в следующем году мы выпустим новое издание, сосредоточенное на рыбе, которая есть в нашем регионе», — поделилась Ольга Голубева.

Новые туристические проекты в регионе реализуются, в том числе благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».