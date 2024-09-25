Гуманитарная помощь – приграничным регионам

Ленинградская область оказывает поддержку не только Новороссии — Луганской и Донецкой народным республикам, но и приграничным регионам России. Очередной гуманитарный груз из 47-го региона включает семь машин со строительными материалами и медицинским оборудованием.

В состав гуманитарной помощи для Курской области вошло оборудование для создания полноценных медицинских кабинетов: аппарат ИВЛ, шприцевые дозаторы, стойки для введения лекарств, монитор жизненных показателей, кислородный концентратор и операционный стол. Кроме того, Ленобласть отправила около 200 кроватей вместе с постельными комплектами — матрасами, подушками и бельём.

— Фонд «Ленинградский рубеж» уже два года активно поддерживает наших бойцов в зоне СВО и жителей Новороссии. Но теперь беда пришла и в наш дом — в Курской области идёт сложная военная операция. Представители фонда выезжали в приграничный регион, встречались с местным руководством и нашими военными. Был составлен список первоочередных нужд, и сегодня мы отправляем семь машин с гуманитарной помощью, — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко при отправке груза.

Передача гуманитарной помощи, собранной Фондом «Ленинградский рубеж», состоялась при участии комитета по здравоохранению Ленинградской области. Медицинская поддержка Курской области оказывалась с первых дней как по линии государственного здравоохранения, так и по военной линии. Для точной оценки потребностей в регион была отправлена бригада специалистов, которая выявила необходимость в дополнительном медицинском оборудовании, расходных материалах и мебели.

— Мы подготовили комплект для операционной, куда доставляют 90% бойцов с минно-разрывными травмами. Здесь и аппарат искусственной вентиляции легких, и универсальный операционный стол, и кислородный концентратор. Его особенность — он может делать кислород из обычного воздуха. Всё это – необходимое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, – рассказал председатель областного комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Немаловажным фактором помощи являются и строительные материалы. Они нужны для восстановления повреждённой инфраструктуры и жилых зданий. Тысячи кубов досок и бруса — всё это уже скоро прибудет в Курскую область.

Останавливаться на этом Команда 47 не собирается. Тем более что ленинградские предприятия сами направляют заявки, чтобы оказать гуманитарную помощь приграничному региону.

Первые пять машин с пиломатериалами были подготовлены арендаторами лесного фонда Ленинградской области. Ожидается, что и дальше каждые две недели в Курскую область будут отправляться машины с обрезной и необрезной доской, брусом, круглым лесом и поддонами.

— Отправка грузов не прекращается. За помощью обращаются как обычные люди, так и руководители предприятий. Крупные отправки проходят практически каждую неделю, а есть ещё и маленькие. Даже сложно сосчитать, сколько уже отправлено, потому что это непрерывный процесс. Курская область была для всех неожиданностью, но мы стараемся всячески помочь. Ведь речь идёт о создании комфортных условий пребывания для наших соотечественников, — подытожил руководитель фонда «Ленинградский рубеж» Виталий Будников.

Ксения Бондаренко

Фото: «Ленинградский рубеж»