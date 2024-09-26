Шаг навстречу жизни

Руслан решил связать свою жизнь с военным делом ещё в детстве. В 14 лет поступил в Казанское суворовское военное училище. После его окончания заключил контракт с Министерством обороны. Специальная военная операция – не первый вооружённый конфликт в биографии Руслана. До СВО ленинградец участвовал в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, в крымских событиях, ездил добровольцем на Донбасс. Решение стать участником специальной военной операции он принял спокойно, без внутренних противоречий. Понимал, что его жизнь неразрывно связана с военным делом и что в любом конфликте он будет идти до конца.

Руслан попал на СВО в составе одного из добровольческих формирований. После ранения в грудь и лечения в госпитале он присоединился ко второму армейскому корпусу. В рядах 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освобождал города и посёлки Луганской народной республики. В тот момент, как признаётся сам мужчина, он столкнулся с одним из проявлений профессиональной деформации – потерей страха. В этом состоянии перестаёшь думать об осторожности, возможных последствиях, о том, что можешь умереть, – единственной целью становится боевая задача. Так Руслан получил ранение в голову, которое привело к потере зрения.

Мужчина вспоминает, что первое время ему было сложно адаптироваться к темноте, даже звонить близким ему помогали товарищи. Впрочем, со столь радикальными переменами в жизни он свыкся достаточно быстро. Врачи и посетители госпиталя удивлялись, когда видели, что у бойца не сходит с лица улыбка – и это в первые дни лечения. Справиться с трудностями ему помогла способность принять ситуацию. Не обошлось, конечно, и без помощи родных.

Помогала Руслану и любовь. Ещё в госпитале он позвонил отцу и попросил не говорить ничего его девушке Ирине: не хотел создавать ей проблем и поэтому решил уйти из её жизни «по-английски». Однако Ирина уже всё знала. Несмотря на просьбы не приезжать к нему, девушка не оставила родного человека. Она навещала бойца, договаривалась с администрацией, а позже и вовсе уволилась с работы, чтобы помочь ему восстановиться. Именно Ирина забрала Руслана из госпиталя и, по его мнению, реабилитация с ней дома помогла ему адаптироваться лучше, чем в любом санатории и реабилитационном центре.

В результате Руслану удалось частично вернуть зрение. Он женился на Ирине и освоил новую для себя профессию педагога. Теперь ветеран занимается с детьми начальной военной подготовкой, проводит беседы о важном и читает лекции. Кроме того, он выучился на кризисного психолога и планирует помогать людям, которые столкнулись с трудностями.

По словам бойца, он не верил, что после войны бывает жизнь. Вспоминает, как сидел в Центре Бурденко на своей койке слепой и думал, что жизнь закончилась. А потом понял: жизнь есть, просто в неё нужно шагнуть, даже если не видишь. Руслан советует нашим читателям всегда помнить, что не бывает худа без добра и что любая кризисная ситуация может помочь переосмыслить свою жизнь и сделать её лучше.

Анна Лейбук

Фото: Архив Руслана Акберова