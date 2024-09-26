Студенческий баскетбол: побеждает игровая практика

Студенты вузов и колледжей вновь встретились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена», чтобы побороться за звание лучшей студенческой баскетбольной команды региона. Соревнования по баскетболу 3×3 прошли в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Открытие праздника спорта было торжественным. С творческим подарком выступил ансамбль бального танца «Жемчужина» под руководством Евгения и Ирины Квачевых.

Участников и гостей мероприятия приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Павел Иванов и председатель Ленинградского областного регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» Михаил Коноплев. Они напомнили историю праздника, когда девять лет назад на 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Российский студенческий спортивный союз выступил с инициативой учреждения Международного дня студенческого спорта. С этого момента международный праздник отмечается во всех регионах России яркими спортивными соревнованиями.

- Студенчество - это уникальный период для личностного и спортивного роста, и мы должны активно поддерживать развитие студенческого спорта, чтобы каждый мог раскрыть свой потенциал и внести вклад в нашу общую культуру здоровья и командного духа, - сказал Михаил Коноплев.

Игры проходили очень эмоционально. Комментируя ход соревнований, главный судья, президент Спортивной федерации баскетбола Гатчинского муниципального района Сергей Юркевич отметил, что фестиваль баскетбола – особое явление: на площадке встречаются команды вузов и техникумов, одни с большой игровой практикой, другие – начинающие. Разница в каждой игре очень большая - за 10 очков. Безусловно, опытные команды сразу выходят в фавориты.

- Идея фестиваля баскетбола хорошая. Хочется, чтобы таких соревнований было больше. Во-первых, это обмен игровым опытом. Во-вторых, ребята знакомятся, общаются. Возможно, тот, кто учится в колледже, захочет продолжить образование и поступить в вуз. Им нужно просто играть. Это я говорю и взрослым. Правила в большом баскетболе и баскетболе 3×3 меняются, примерно, каждые два года. Только участвуя в соревнованиях, спортсмен не отстает от жизни. Мое личное мнение: студенческие команды должны встречаться и играть, как минимум, раз в три месяца. А баскетбол 3×3 удобен для ребят тем, что они играют не на всей площадке. При этом интенсивность, динамика гораздо выше, чем у простого баскетбола. Это интересно и для зрителей, - считает Сергей Юркевич.

По итогам соревнований победителями и среди команд юношей, и среди команд девушек стали студенты ЛГУ им. А.С.Пушкина. Второе место также среди юношей и девушек у команд «Феникс-1» и «Феникс-2» Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д.Ушинского. На третьем месте у юношей - Всеволожский агропромышленный колледж, у девушек - Агропромышленный факультет ГИЭФПТ.

Татьяна Можаева