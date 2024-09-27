Ирина Миронова: «Учить через игру»

- Ирина Владимировна, почему вы решили стать воспитателем? Что повлияло на выбор профессии?

- Уверена, многое закладывается в детстве, в том числе профессиональные предпочтения. Я родилась в Гатчине. Мы жили на ул. Гагарина, д.4, на первом этаже. Окна смотрели во двор, где были качели, домики и очень много детей. Наш двор граничит с территорией Гатчинского педучилища (базовой школой). Заборов раньше не было, и мы с интересом наблюдали, как девочки-студентки хлопотали у себя во дворе. Они с нами общались, приглашали помочь с посадкой цветов или послушать концерт. Было такое чувство, что они над нами шефствовали. Дети, двор, игры, студентки педучилища – вспоминаешь, и на душе приятно.

Первых два года я отучилась в базовой школе на проспекте. В третий класс пошла в школу №3, которую только открыли. А в 10 лет мы переехали на улицу Коли Подрядчикова. Рядом был детский сад №10. Мы с девчонками ходили в садик за младшими братишками и сестренками. Помогали родителям.

Хорошо помню, как однажды мы с мамой пошли выписывать газеты и журналы. Она себе выписывала «Здоровье» и «Крестьянку», а мне то, что все дети тогда читали, по возрасту. И тут вдруг выписала журнал «Дошкольное воспитание». И мы вместе читали его, а потом обсуждали прочитанное.

Но сказать, что я с детства мечтала о профессии воспитатель – неправильно. Может быть, у мамы сначала были какие-то планы. Но ее нет уже много лет, теперь не у кого спросить.

- Ваш педагогический стаж – 27 лет. Общий - 36 лет. Где вы работали до детского сада? Почему поменяли профессию?

- Советы мамы были не навязчивые, но убедительные. Когда пришло время определиться с дальнейшим профессиональным обучением, мама сказала, что хорошая профессия для девушки - радиомонтажница. В беленьком халатике. Свое рабочее место. Военный завод. А папа у меня был военный. И вот я с подружками-одноклассницами пошла учиться на радиомонтажника. Отучилась и шесть с половиной лет отработала по профессии.

Мама ушла из жизни рано - в 50 лет. Пять лет она была практически прикована к постели. Все было сложно и тяжело. Начались проблемы на работе: зарплату не платили. Первой в детский сад №10 устроилась моя подруга. Причем, вместе с ребенком. И мне говорит: «Это совсем другой мир. Там хорошо. Ты умеешь ладить с детьми. Приходи!» И я пришла.

Это был 1992 год. Заведующей детским садом №10 работала Зоя Константиновна Моргунова. Человек мудрый и опытный. Она очень хорошо меня приняла. Без преувеличения, я как будто попала в семью. Забота и поддержка – с одной стороны. Требования – с другой.

Я пришла работать няней. Воспитателем в этой группе была Светлана Александровна Горбачева. У нее многому можно было научиться, но особенно блестяще была поставлена игра.

Через год Зоя Константиновна предложила мне получить педагогическое образование. Я окончила Ленинградское областное педагогическое училище в Сестрорецке. С 1995 года стала работать воспитателем. С первых дней работы в новой должности мне нравилось организовывать день детей, применять на практике педагогические программы, развивать способности каждого ребенка. На работу я шла с радостью, зная, что нам с детьми предстоит многое сделать, узнать, решить разные по сложности вопросы.

Жизнь моя пошла своим чередом. В июне защитила диплом. В августе - свадьба. Спустя время – рождение первого ребенка, а в 2003 году - второго.

Когда дочка пошла в первый класс в Гатчинскую школу №1, мне стало неудобно ходить на работу в детский сад №10 – это разные части города. Стала думать, как перейти в сад поближе. И выбрала детский сад №2, теперь у него третий номер. Он расположен рядом с библиотекой им. Куприна. Когда переходила, мы плакали. Расставаться было очень тяжело.

- Как вас приняли на новом месте?

- Отлично. Здесь тоже кипит жизнь. Нет обыденности. Отличный коллектив. Мы постоянно готовимся к чему-то интересному, проводим занятия, разучиваем роли, организуем праздники.

- Сколько лет вы уже здесь работаете?

- С 2005 года. Когда я пришла в сад №2, заведующей работала Людмила Анатольевна Струнова, методистом – Ирина Алексеевна Заикина. Мы познакомились, когда я проводила открытое занятие по математике в детском саду №10. И теперь я начала работать под их непосредственным руководством.

Когда я пришла, в садике было много воспитателей с большим стажем. С большим теплом вспоминаю ветеранов труда Валентину Васильевну Лаврову, Ольгу Михайловну Николаеву, Антонину Викторовну Иванову... На них мы равнялись. Это удивительные люди. Они не только с богатым опытом, но и с такой душой, с таким вниманием относились к делу, что для всех нас, молодых, стали примером.

Сейчас коллектив обновился, новые воспитатели легко вливаются в наши дружные ряды. Нас объединяет не только работа, но и общие мероприятия, досуг, взаимная поддержка. Нетрадиционно проходят педсоветы - с чаепитием, играми, руководство всегда придумывают что-то новое. Очень понравился фотокросс для воспитателей, потом мы проводили подобную игру для ребят. Эмоции, радость - это скрепляет коллектив.

- С кем труднее - с детьми или с родителями?

- Мне кажется, у меня получается находить общий язык с детьми. Вижу, что ребята с радостью приходят в детский сад, откликаются и на требования по дисциплине, и на совместную деятельность.

Дошкольный возраст – наиболее благоприятен для формирования эмоциональной сферы детей. Моя задача как воспитателя использовать любой режимный момент, любое занимательное дело, которое мы организуем вместе с детьми, любой разговор для усвоения ребенком сложного мира человеческих взаимоотношений и эмоций.

С родителями сложнее, особенно, когда слышишь от них только требования. Мы ведь все разные. Бывает, и спорные вопросы возникают, но мы все решаем.

А высшее достижение – это любовь детей и благодарность родителей за внимание к их детям и хорошую подготовку к школе.

- Как изменились дети и, соответственно, методика работы с ними?

- И дети, и методика менялись и меняются. Еще не так давно мы все гнались за новизной. В данный момент наблюдаем возвращение к опыту прежних лет. Вспомнили, что и знакомство с профессиями нужно, и труд - уход за игрушками, посадка небольших клумбочек, уход и полив. Это правильно, потому что это пригодится детям во взрослой жизни.

Конечно, для детей хорошо, что в образовательный и воспитательный процесс вносятся современные игровые технологии. Это позволяет показать изучаемый предмет или действие ярче и интереснее, с сюжетом. Но использование гаджетов должно быть разумным, с учетом возраста юных пользователей. Поэтому мы регулярно даем соответствующие консультации родителям.

Никуда не уходят режимные моменты. Сад работает с 7 утра до 7 вечера. Есть план работы, сетка занятий. Родителям мы рекомендуем приводить ребенка к 8 утра, чтобы он до завтрака огляделся, поиграл – так ему комфортнее влиться в коллектив.

- С каким возрастом вы сейчас работаете?

- У меня всегда были старшие дошкольники. Теперь малыши – с 1,5 до 3 лет. По факту - с 2 лет. Они очень интересные. И такие разные. Каждый по-своему показывает свои эмоции и желания. И к каждому нужно найти свой подход.

- Ваша «фишка» – учить через игру, через эмоции.

- Это так. Потихоньку, шажочками. В ясельной группе стоит задача познания окружающего мира. Играя, малыши учатся, развиваются. И к каждому занятию мы готовимся. Кажется, что можно слепить на занятии с 2-годовалым малышом? А у нас вокруг лепки целый сказочный сюжет разворачивается, где есть и новые знания, и мораль, и мотивация для изобразительной деятельности.

В старших и подготовительных группах в течение года мы ходили в детскую библиотеку. И не перестали ходить, даже когда она от нас переехала. У нас с библиотекой перекликаются все просветительские темы, они их интересно преподносят. А ведь это очень важно – научить детей любить книгу. Они приходят туда, как в другой мир. Мы участвуем в выставках и конкурсах рисунков. У детей повышается самооценка, и родителям, безусловно, это нравится.

С удовольствием посещаем музей города Гатчины. С большим интересом ездили на экскурсию в пожарную часть на Аэродроме. Ходим в парк, посещаем праздники. В памятные дни участвуем в возложении цветов. Целевая прогулка – это всегда интересно.

У нас замечательный детский сад и замечательный творческий коллектив. И заведующая Дарина Владимировна Федорова, заместитель по учебно-воспитательной работе Елена Геннадьевна Прилуцкая – в прошлом тоже воспитатели!

- От всей души поздравляем вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Будьте здоровы и счастливы!

Беседовала Татьяна Можаева