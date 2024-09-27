Сохраняя традиции
Общественная государственная организация ДОСААФ, которая уже скоро отметит свой вековой юбилей, продолжает традиции патриотического воспитания молодежи, развития спорта и подготовку специалистов технических специальностей. Смотрите в ролике газеты "Восточный берег' рассказ о современном ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рубрики: Общество
Видео Г. Ожегов
Монтаж О. Бабенков
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