Госбюро 47 региона: юридическая помощь самым беззащитным

В январе 2024 года в Ленинградской области было создано новое учреждение, подведомственное комитету по социальной защите населения – ГКУ «Государственное юридическое бюро Ленинградской области», сокращенно – Госбюро. Сотрудники Госбюро оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим предусмотренное законом право на ее получение: это пенсионеры и лица пожилого возраста, инвалиды, люди, проживающие в организациях социального обслуживания, многодетные семьи, участники СВО и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие и граждане других льготных категорий.

Директор Госбюро Ленинградской области Павел Ващенко рассказал, как работает новое учреждение – какую помощь оказывает, и с чем люди обращаются.

- Наша основная задача – это оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан по определенным вопросам, перечень которых устанавливается федеральным и региональным законодательством. Мы оказываем юридические услуги социально незащищенным слоям населения в нескольких формах: устные и письменные консультации, готовим обращения, жалобы, исковые заявления, ходатайства и другие правовые документы. Если того требует ситуация, представляем интересы граждан в судах, муниципальных и государственных органах, различных организациях и структурах.

- Кто и с чем чаще всего к вам приходит?

- Основная категория сейчас – это участники специальной военной операции и члены их семей, много пенсионеров, инвалидов, многодетных матерей, беременных женщин, есть граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан.

На сегодняшний день мы приняли свыше тысячи человек. Наши специалисты уже побывали в судах и других государственных органах – например, в миграционной службе, где отстояли право участника СВО прописаться у своей супруги и, в итоге, получить пособие по ранению. При содействии гатчинской администрации, миграционной службы и прокуратуры участник СВО получил прописку.

Военнослужащие, вернувшиеся из зоны спецоперации, как правило, обращаются насчет выплат. Пытаются разобраться, на что они имеют право. Мы даем консультации, при необходимости документально устанавливаем и подтверждаем место прохождения службы, обстоятельства ранения, если нужно, делаем запросы в медицинские учреждения, и документы, которые к нам приходят, становятся основой для получения тех или иных выплат – реализации прав военнослужащих.

Вообще, перечень вопросов, с которыми люди приходят в Госбюро, огромный. Многие обращаются по поводу пенсионного обеспечения, по трудовому законодательству, есть и вопросы из сферы защиты прав потребителей – к нам идут с жалобами на некачественный товар, за который продавцы не возвращают деньги.

- Это тоже ваш профиль?

- Нет, это не наш профиль, но мы все равно работаем с этими заявителями в рамках правового информирования. Разъясняем права, обязанности и алгоритм действий.

Наша помощь создана, прежде всего, для жителей региона, которым необходимо разрешить жизненно важные ситуации, юридические вопросы, и они могут совершенно бесплатно к нам прийти и (возможно, не за один раз) получить всю необходимую помощь, вплоть до решения вопроса по существу в суде. Не так давно, например, приходила семья по поводу выплаты пособия по потере кормильца, который погиб в СВО. Мы разобрались, скольким членам семьи полагается выплата, был сделан ее правильный расчет.

Жизнь показала, что достаточно многих волнуют аспекты трудового законодательства, и, кстати, много вопросов задают дети – те, кто может работать в рамках закона, ограниченно, и в силу возраста не знает своих прав. Подросткам всегда интересно, на что они могут рассчитывать, какие есть запреты, ограничения, каким должен быть трудовой договор с работодателем, ребята с интересом слушают юристов и пользуются своими правами должным образом.

- Уголовное право не входит в вашу компетенцию?

- Все наши специалисты – с высшим юридическим образованием и специализируются на вопросах гражданского законодательства. Уголовным правом мы не занимаемся.

В нашу компетенцию входят и вопросы семейного законодательства. В Год семьи у нас проходит масса мероприятий по правовому просвещению – одному из основных направлений нашей работы, помимо юридической помощи. Мы выезжаем в детские дома, школы, в дома престарелых, рассказываем про финансовую грамотность, как уберечься от мошенников, – поднимаем весь спектр злободневных вопросов и, если нужно, оказываем бесплатную помощь.

- Много народу обращается в Госбюро?

- Количество обращений с каждым месяцем увеличивается в геометрической прогрессии. Судя по опыту других регионов, следующий год будет еще мощнее с точки зрения запроса на услуги, к чему мы сейчас активно готовимся. Мы стараемся вести строгий учет обращений, чтобы понимать список проблем, систематизировать их и вырабатывать меры для их быстрого и эффективного решения.

- Как бы вы оценили эффективность работы Госбюро – получается удовлетворять запросы граждан?

- Никто из тех, кто к нам обратился, не ушел без консультации. Мы не отказываем никому. Пусть мы не так долго работаем, но за консультациями стали обращаться из других регионов, значит, люди довольны и рассказывают о нас друг другу. У нас развита система современных средств коммуникаций: мессенджеры, группы в соцсетях, по всем поступающим вопросам мы даем и там разъяснения. В «Телеграме» специально создан чат-бот, который не только рассказывает, где находятся наши пункты приема граждан и какие документы нужны, но и имеет рубрику «Часто задаваемые вопросы» с развернутыми ответами.

- Павел Владимирович, а как быть тем, кому сложно приехать в Госбюро и еще сложнее – воспользоваться чат-ботом?

- Мы сотрудничаем со всеми учреждениями социальной службы, и на их площадках проводим выездные приемы. Есть огромное желание добраться до всех населенных пунктов Ленинградской области, чтобы предоставить одинаковые условия всем гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую консультацию. С этой целью уже работает автомобиль Госбюро, сейчас дополнительно покупается специализированный микроавтобус, на котором мы сможем не просто доехать до любой деревни в регионе, но и провести прием граждан прямо в салоне машины. Ну не должен человек 200 км ехать за юридической помощью… Смысл работы нашей организации – помочь всем, в т.ч. и тем, кто не может самостоятельно прийти на прием.

- Где, кроме Гатчины, расположены офисы Госбюро в Ленобласти?

- Офисы, обслуживающие и жителей других районов, есть в Подпорожье, в Сланцах, Тихвине, Тосно, Киришах, во Всеволожске два приемных пункта, в Выборге и Ломоносове. Гатчинский офис, например, обслуживает также жителей Луги и Волосово. Недавно в Луге мы вели прием более шести часов, до последнего посетителя. Однако не все вопросы можно решить сразу, на месте, часто приходится запрашивать какие-то документы, на это уходит время, при этом выездные приемы мы устраиваем по графику. Поэтому, если у граждан срочный вопрос, они приезжают к нам сами.

Сегодня в 47 регионе более 300 тысяч человек имеют право получить бесплатную юридическую помощь, так что масштаб работы предстоит колоссальный.

- Как ваш клиент должен подтверждать свое право на получение бесплатной юридической помощи, если его социальный статус, физическое состояние и возраст неочевидны?

- Для получения помощи нужно иметь при себе документы – удостоверение военнослужащего или многодетной матери, пенсионное или инвалидное удостоверение, паспорт. Малоимущие, чей доход ниже двух прожиточных минимумов в месяц, получают соответствующую справку в администрации.

- А если к вам обратится благополучный и дееспособный член общества, лишенный всяких льгот – ему откажут в приеме?

- Если придет гражданин, не подпадающий под льготную категорию, мы не сможем пойти с ним в суд, не сможем составить за него ходатайство и т.д., но обязательно расскажем, что нужно сделать для решения его проблемы – проконсультируем в рамках правового информирования.

Госбюро в Гатчине находится в левом крыле здания Гатчинского филиала социальной защиты населения по адресу: ул. Чехова, д. 14-а, строение 2. Прием ведется по будним дням, с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00. Сайт: urburo47.ru

Екатерина Дзюба