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На земле, в воде, в небе

Молодежный спорт, патриотическое воспитание, востребованные технические профессии - вот что дает современный ДОСААФ, наряду с традиционной подготовкой специалистов по военно-учетным специальностям. Об этом и других важных задачах первой в России общественно-государственной организации ДОСААФ расскажет председатель ее регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Громов.

Рубрики:  Общество

Видео Г. Ожегов

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