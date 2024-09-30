На земле, в воде, в небе
Молодежный спорт, патриотическое воспитание, востребованные технические профессии - вот что дает современный ДОСААФ, наряду с традиционной подготовкой специалистов по военно-учетным специальностям. Об этом и других важных задачах первой в России общественно-государственной организации ДОСААФ расскажет председатель ее регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Громов.
Рубрики: Общество
Видео Г. Ожегов
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