Внимание ВСЕМ!

В Российской Федерации особо уязвимым категориям населения положена бесплатная юридическая помощь. Более 60 регионов страны уже имеют госучреждения, где социально незащищенные граждане могут получить консультацию и даже юридическое сопровождение. С этого года Государственное юри-дическое бюро заработало и в Ленобласти, открыв свой головной офис в Гатчине, столице региона, и ряд кабинетов для приема граждан в разных районах области.