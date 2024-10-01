1 октября - старт осеннего призыва на военную службу

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин подчеркнул, что мероприятия, связанные с призывной кампанией, будут выполняться в установленные законодательством сроки и в плановом порядке.

Призыву подлежат граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе. За год службы они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации.

С информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы призывники и их родители могут ознакомиться на официальном сайте Минобороны России https://stat.mil.ru С 15 октября начнет работать прямая телефонная линия по вопросам призыва Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации: 8 (495)498 96-96, 8 (495)498 96-97, 8 (495)498 96-98 (еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 (мск).