50 кадетов приняли присягу в Гатчине

Церемония посвящения в кадеты и принятия торжественного обещания воспитанниками морских кадетских классов имени адмирала Комарицына Гатчинской школы №11 прошло у стелы «Гатчина – город воинской славы».

Кадетскому движению в городе Гатчине в этом году исполнилось уже 25 лет. За это время кадеты стали неотъемлемой частью общественной жизни города, а праздник посвящения в кадеты – значимым городским событием, где есть свои традиции и ритуалы. Кадеты красиво строятся на плацу, торжественно выносят флаги, дружным хором исполняют гимн, принимают напутствия от старших товарищей.

В этот раз повезло и с погодой. Построение всех морских кадетских классов Гатчинской школы №11 проходило на залитой солнцем площади. Парад принимал контр-адмирал Военно-морского флота России Александр Семенов.

«Жизнь России – честь никому» – этот девиз российского кадетства не утратил своей значимости для тех, кто верен своему Отечеству, кто помнит заслуги прошлых поколений, кто сам прославляет и в скором времени будет прославлять Родину на военном или гражданском поприще.

Поздравить новичков пришли не только родители, но и многочисленные гости – представители администрации, комитета образования, члены Гатчинского Морского собрания и выпускники кадетских классов – студенты высших военных учебных заведений.

С праздником морских кадетов поздравил глава Гатчинского округа Виталий Филоненко. Он отметил особую важность и торжественность события, связь с историческими традициями нашей Родины. От совета старшин Гатчинского Морского собрания Почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров пожелал кадетам крепкого здоровья, успехов в учебе и спорте, быть достойными гражданами нашей страны и нашего города.

Директор школы №11 Раиса Василиу отметила, что кадетское содружество объединяет уже более 500 человек.

- Ваши старшие товарищи защищают границы нашей родины, они остались верными клятве и верными кадетскому братству. Желаю вам сохранить честь кадетских классов, пронести ее через всю жизнь. Нет ничего дороже клятвы, которую вы дали сегодня, - сказала Раиса Василиу, обращаясь к новобранцам.

Были и творческие подарки. Квартет кадетов исполнил духоподъемную песню Олега Газманова «Русский мир».

Самый торжественный момент – принятие клятвы кадета. От имени учащихся двух 7-х кадетских классов ее зачитал Ярослав Дрокин. Ребята обещали честно служить своей стране.

В память о защитниках, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, юные кадеты возложили цветы к стеле «Гатчина – город воинской славы».

В завершение праздника, чеканя шаг, кадеты прошли торжественным маршем, которые запечатлели десятки камер. Гатчинские морские кадетские классы имени адмирала Комарицына начали свой 25-й учебный год.

Татьяна Можаева