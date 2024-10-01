Фельдшер на месте? Рожаем!

Первый раз за 30 лет своей медицинской практики Ирине Макарьевой пришлось принимать роды – фактически, в одиночку и без всякого оборудования. Но – опытный медик, настоящий профессионал – она справилась достойно и уверена, что на ее месте любой медработник поступил бы точно так же. Из помощников у фельдшера была только регистратор Кобринской амбулатории Наталья Лузгинова, плюс антисептик и две пеленки.

- На рассуждения и страхи не было времени – испугаться мы не успели, – признается Ирина Владимировна. – Это уже потом, дома, после напряженного рабочего дня я осознала, насколько все было опасно, и какие могли быть осложнения, если бы что-то пошло не так.

В среду 25 сентября, днем, в амбулаторию поселка Кобринское позвонила женщина: «Вы на месте? Сейчас подъедем. Рожаем!» Не успела фельдшер опомниться, как следом позвонила «Скорая»: их тоже оповестили, они выехали в Кобринское, но были еще где-то в пути. А на ожидание времени, оказывается, уже не осталось…

- Вскоре после звонка открывается дверь, заходит женщина и заводит беременную, – рассказывает Ирина Владимировна. – Я ее сразу – в процедурный кабинет, раздели, уложили на кушетку, я обработала руки, положила ей на живот, мы с ней стали разговаривать, дышим – вдох-выдох, все спокойно. Она предупредила: «Я кричать буду». А кричать уже и не надо было – процесс пошел. Одна схватка, другая, третья, потом глубокий вдох и – хлоп, я руки подставила и приняла мальчика.

Оказалось, у женщины это пятые роды. Ей 38-лет, она живет в Дружной Горке, муж остался дома с детьми, а знакомая повезла ее рожать. Сиверскую больницу они проехали мимо, видимо, рассчитывая успеть добраться до Гатчины. Но малыш решил родиться в поселке Кобринское.

- Наша амбулатория, конечно, не подготовлена к приему родов, никакого оборудования для новорожденного нет. У нашей родильницы с собой для младенца тоже ничего не было. Я ребенка приняла, Наталья Петровна – медрегистратор – подала мне пеленку, я его завернула, личико обтерла, пуповину перевязала и обрезала. Нашли какое-то одеяло, закутали его, чтоб не замерз, и продолжили работу с мамочкой. Я буквально одним глазом – на ребенка, другим – на нее. Пока Наталья Петровна присматривала за маленьким, родили послед, я маме на живот пузырь со льдом положила. Все у нас как-то быстро и хорошо получилось. Тут и «Скорая» подъехала.

Родильницу с малышом увезли в Гатчину в перинатальный центр, где врачи акушеры-гинекологи и неонатологи отметили грамотную работу фельдшера Кобринской амбулатории. В спартанских условиях прибытковского медпункта Ирина Макарьева отлично приняла роды. Мальчик родился доношенный, вес – 3 кг 180 г, рост – 52 см.

Сама фельдшер уверена: каждый работник Гатчинской клинической межрайонной больницы поступил бы точно так же и оказал всю возможную помощь до прибытия «Скорой».

- Медики все такие, – считает Ирина Владимировна. – Были бы это не пятые, а первые роды – тоже стали бы мы с ней рожать, пока «Скорая» едет. Куда деваться-то? А вообще, конечно, в данном случае нам всем очень сильно повезло...



Екатерина Дзюба