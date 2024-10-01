Президентская библиотека – к 270-летию императора Павла I

С первых минут жизни Павел был отлучён от матери. Будущая императрица Екатерина Великая увидела сына только на сороковой день. Государыня Елизавета Петровна видела во внуке залог будущности своей империи, ведь его рождением обеспечивалось престолонаследие рода Петра Великого. В историческом исследовании Дмитрия Кобеко «Цесаревич Павел Петрович» (1887) приводятся воспоминания Екатерины о новорождённом сыне: «Елизавета Петровна взяла его в свои покои, спешила к нему, лишь только он начинал кричать, и буквально душила его своим ухаживанием. Он помещён был в чрезвычайно жаркой комнате, спеленатый фланелью, в колыбели, обитой лисьим чернобурым мехом; покрывали его стёганым на вате атласным одеялом, сверх которого настилали розового цвета бархатное одеяло, подбитое мехом…» Елизавета «хаживала к нему ежедневно. В иной день раза по два и по три, иногда ночью». Что касается встреч Павла с родителями, то они были до того редки, что в камер-фурьерских журналах даже отмечалось, когда Екатерина навещала сына. Так, хотя и лишённый материнского тепла, но окружённый обожанием бабки, цесаревич провел во дворце Елизаветы Петровны свои первые семь лет, до самой её смерти. И эти первые семь лет, наверное, были самими счастливыми и спокойными в его жизни. Кобеко писал, что, умирая, Елизавета Петровна просила великого князя Петра Фёдоровича «доказать свою к ней признательность любовью к собственному его сыну, нежно любимому ею Павлу. К сожалению, император Пётр III в течение своего шестимесячного царствования не имел времени, да и по своим личным качествам не имел и средств заботиться о воспитании Цесаревича».

Когда в июне 1762 года Пётр III последний раз в своей жизни отправился в любимый Ораниенбаум, Екатерина вместе с Павлом и его наставником Никитой Паниным осталась в Петербурге, в Летнем дворце. Вскоре Екатерина собралась в Петергоф, и, как пишет Василий Бильбасов в книге «История Екатерины Второй» (1900), «было решено, что великий князь Павел Петрович останется в Петербурге, чтобы в случае надобности сыграть ту роль, какую потребуют события». 9 июля 1762 года, в день дворцового переворота, по прибытии Екатерины в Зимний Дворец туда же из Летнего дворца привезли восьмилетнего великого князя: «Царевич был в ночном ещё костюме: Панин, очевидно, торопился и перенёс ребёнка прямо с постели в карету. Екатерина тотчас же вынесла малютку на балкон и показала народу, солдатам. Толпа приветствовала наследника престола новыми криками восторга, новыми „ура“». Однако императором Павел стал лишь спустя 34 года. На трон взошла Екатерина Великая.

Две потери с разницей в полгода родных ему людей, туманные слухи о насильственной смерти отца и причастности к этому его матери – всё это потрясло Павла. «Государь родился в недобрый час, – писал современник императора граф Фёдор Головкин в издании «Двор и царствование Павла I» (1912). – В его жизни долгое время было что-то неопределённое, непрочное, а от этого постоянное беспокойство легло в основание его характера».

В 1783 году Екатерина подарила сыну Гатчинскую мызу, и Павел Петрович с удовольствием удалился из столицы, подальше от дворцовых интриг и матери, которой не мог простить гибели Петра III. Павлу импонировал и величественный дворец, похожий на средневековый замок, и его окрестности. Гатчину Павел рассматривал в качестве плацдарма для будущих преобразований в масштабах всей страны. В это же время Павел Петрович был занят строительством резиденции, которая была названа его именем, – Павловском.

Павел вернулся в Зимний дворец в ноябре 1796 года, как только узнал, что Екатерина II находится при смерти. Став императором, он сразу стал обустраивать его под себя: «Тотчас во дворце приняло всё другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом», – сообщал в своих «Записках» Гавриил Романович Державин (1860). В свою очередь историк Николай Шильдер в очерке «Император Павел Первый» (1901) писал, что «новое царствование с первых же дней сделалось отрицанием предыдущего; роскошный, пышный двор императрицы преобразился в огромную кордегардию».

В первый же месяц царствования Павел издал указ: «Бывший Летний дворец называть Михайловским», и повелел «для постоянного государева проживания строить с поспешанием новый неприступный дворец-замок на месте обветшалаго Летнего дома». Слишком много тяжёлого для Павла I было связано с Зимним дворцом, и слишком большую часть своей жизни он провёл в опасении, что его может постичь участь отца, убитого, как он был убежден, по тайному приказу Екатерины. «Не доверяя любви своих подданных, он выстроил его как крепость, с бруствером и водяным рвом, одетым гранитом, с четырьмя подъёмными мостами, которые по пробитии вечерней зари поднимались. В этом убежище Царь считал себя безопасным от нападения в случае народнаго мятежа и восстания», – читаем в «Записках очевидца смутных времён царствований: Павла I, Александра I и Николая I» (1859) генерал-майора Михаила Фон-Визина. Работы шли днём и ночью, в помощь архитектору Винченцо Бренне приглашались помощники, стройматериалы без промедления доставлялись отовсюду. Так, из павильонов в Царском Селе везли колонны и скульптуры, из Таврического дворца – наборный паркет, а мрамор – со стройки Исаакиевского собора. Оттуда же была привезена надпись «ДОМУ ТВОЕМУ ПОДОБАЕТЪ СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ ДНЕЙ», которой украсили южный фасад замка. Кстати, то, что Павел решил использовать над главным фасадом своего замка изречение, заготовленное для одного из фронтонов Исаакиевского собора, многие расценивали как дурной знак.

13 февраля 1801 года Павел Петрович вместе с семьей торжественно переехал в новую резиденцию. В ночь на 24 марта император был убит в собственной спальне. Он прожил в замке своей мечты ровно 40 дней и умер именно там, где родился…

История Михайловского замка, как и вся история жизни и недолгого правления Павла Петровича, пронизана тайнами, роковыми совпадениями и удивительными историческими фактами. Попытаться разобраться, где правда, а где вымысел, помогут материалы подборки «Павел I (1754–1801)», входящей в масштабную электронную коллекцию «Династия Романовых», которая представлена на портале Президентской библиотеки.