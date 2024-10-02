Гатчина – столица патефонов

Новое издание представила гостям и единомышленникам автор-составитель книги, руководитель этого проекта, журналист газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева. По её словам, эта прекрасно изданная и богато иллюстрированная книга стала результатом исторических изысканий и кропотливой работы над фотодокументами, архивными материалами, рассказами коллекционеров и гатчинских старожилов.

Книга «История забытой фабрики «Граммофон» адресована широкому кругу читателей, любителям истории, краеведам и просто любознательным гатчинцам. В ней собраны материалы о прародителе граммофонной фабрики - кооперативе «Юпитер», о развитии самой фабрики «Граммофон», об эволюции патефонов, получивших народное название «Красногвардеец» по имени города Красногвардейска (как звалась Гатчина в те годы).

История этой необычной книги началась совсем недавно, в марте 2023 года, когда в музее города Гатчины с успехом прошла выставка патефонов из собрания коллекционера Анатолия Владимировича Горбатенко. Экспозиция была посвящена кооперативной фабрике «Граммофон», которая была одним из самых крупных предприятий довоенной Гатчины, о музыкальной культуре, стремительном развитии техники и, конечно же, о людях – энтузиастах и изобретателях, которые творили историю страны. Для многих посетителей увиденное стало настоящим открытием.

Выставка имела продолжение: благодаря интересу Анатолия Горбатенко к истории малой родины и непосредственно к граммофонам и патефонам, через год в Гатчине, на улице Володарского, д.29а, возникло новое просветительское пространство — музей патефонов. Это небольшое, но уютное «музыкальное» пространство сразу вызвало огромный интерес у жителей и гостей города. А чуть позже, в рамках проекта «Горжусь историей Гатчины», поддержанного администрацией Гатчинского района, начала рождаться книга «История забытой фабрики «Граммофон».

Идея создания книги принадлежит коллекционеру, создателю музея патефонов в Гатчине Анатолию Горбатенко. Как сказано в предисловии, в ней предпринята попытка «не только вернуть из небытия гордость и славу Гатчины 1930-1940-х годов — фабрику «Граммофон», но и показать, каким увлекательным может быть самостоятельное изучение истории».

Инициативу поддержала администрация Гатчинского района: книга издана в рамках проекта «Горжусь историей Гатчины».

Выступая с приветственным словом перед участниками презентации, председатель гатчинского комитета по культуре и туризму Мария Титова подчеркнула, что эта книга действительно уникальна, интересна и наверняка займет достойное место среди краеведческих изданий. По ее словам, создание просветительского пространства, посвящённого истории фабрики «Граммофон», подарило Гатчине новую «изюминку», что поможет привлечь дополнительный поток туристов.

- Многие малые города вынуждены что-то изобретать, выдумывать, чтобы вызвать туристический интерес, нам же в Гатчине ничего сочинять не надо - достаточно вспомнить свою историю и придать ей достойное оформление, - отмечает Мария Леонидовна.

Участие в создании музея патефонов и книги принял также настоящий мастер по ремонту и обслуживанию патефонов и граммофонов, молодой петербуржец Владимир Стрельников. На презентации книги именно ему был поручен запуск одного из патефонов эпохи 1930-х годов. Как отмечает Владимир, для него, как для эксперта, продукция граммофонной фабрики Красногвардейска всегда стояла отдельно от всех выпускаемых в СССР патефонов. По его словам, красногвардейский патефон любого «возраста» не похож ни на один другой.

На презентации Татьяна Можаева выразила благодарность каждому, кто так или иначе принимал участие в создании книги: это руководители музея города Гатчины, библиотеки им. А.И. Куприна, изданий «Гатчинская правда» и «Гатчина-Инфо», активисты ветеранского движения и Гатчинского дворца молодежи, члены Общественной палаты Гатчинского района, краеведы и любители истории.

После представления книги все участники мероприятия получили в подарок экземпляр «Истории забытой фабрики «Граммофон» с автографом создателя книги и, конечно, послушали живое звучание главного героя книги и всей этой истории — патефона-«красногвардейца» 1934 года выпуска. Девяностолетний аппарат не подвел: сначала раздалось характерное шипение, а потом в стенах музея города Гатчины зазвучали старые песни о главном - шлягеры первой половины XX века.

Книга «История забытой фабрики «Граммофон» передана в гатчинские библиотеки, где с ней сможет познакомиться каждый желающий.

Андрей Соколов