На Госуслугах появилось электронное удостоверение многодетной семьи

Что можно с QR-кодом уже сейчас?

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Перечень льгот, которые можно получить по QR-коду, будет расширяться — его каждый регион определяет для себя самостоятельно.

Как это работает?

Удостоверение многодетной семьи можно загрузить на Госуслугах в разделе «Документы». Оно появится в виде изображения документа с двух сторон и QR-кода.

Предъявить QR-код можно на экране смартфона или в распечатанном виде. Чтобы считать его, проверяющему понадобится сервис «Госкан».

Если ваша семья многодетная, но у вас не загружается QR-код, обратитесь в свой орган социальной защиты.

Сервис разработан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».