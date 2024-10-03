Автобусный павильон – своими руками

Общественный совет и жители поселка своими силами и за счет материалов, предоставленных администрацией Кобринского поселения, построили автобусный павильон. Конструкция, созданная собственными руками, обещает быть долговечной, и отношение к ней будет куда более бережное, нежели к покупной.

Кобринская администрация благодарит всех, кто причастен к этому событию. Вот яркий пример эффективного местного самоуправления!

Фото администрации Кобринского поселения