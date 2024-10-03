Автобусный павильон – своими руками
В поселке Высокоключевом Кобринского поселения появился новый автобусный павильон.
Рубрики: Городская среда
Общественный совет и жители поселка своими силами и за счет материалов, предоставленных администрацией Кобринского поселения, построили автобусный павильон. Конструкция, созданная собственными руками, обещает быть долговечной, и отношение к ней будет куда более бережное, нежели к покупной.
Кобринская администрация благодарит всех, кто причастен к этому событию. Вот яркий пример эффективного местного самоуправления!
Фото администрации Кобринского поселения
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