Гатчинскому евангелическо-лютеранскому приходу – 235 лет

После перехода Гатчины в 1783 году во владение Великого князя Павла Петровича, в ней увеличилось количество христиан лютеранского и католического вероисповеданий. По их многочисленным просьбам и докладам, по велению великого князя Павла Петровича в 1794 году в Гатчине была построена первая деревянная кирха: «…въ Гатчинскомъ посадѣ нашемъ на правой рукѣ Главной улицѣ идущей отъ Дворца, воздвигнуть нашимъ иждивенiемъ нарочитый храмъ молитвы… для Гатчинскихъ жителей, какъ лютеранскаго, такъ и католическаго вѣроисповѣданiя». Таким образом, лютеранский приход, который был основан на шесть лет ранее, смог осуществлять духовную деятельность в здании, отведенном для этих целей.

В середине 20-х годов XIX века, в 1825–1828 годы, по распоряжению вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, по проекту Дементия Ивановича Квадри и под руководством главного архитектора города Алексея Михайловича Байкова была построена ныне существующая каменная церковь. Во время её строительства богослужения проводились в Приоратском дворце. По окончании строительства, по желанию императрицы Марии Фёдоровны, церковь была освящена в честь святого Николая.

С 1868 года богослужения проводились на немецком, финском, эстонском языках. Церковная деятельность в кирхе прекратилась в декабре 1938 года.

Утрата церковной утвари и значительный урон зданию были нанесены во время Великой Отечественной войны. В 1960-е годы был осуществлён ремонт здания, в котором позже разместилась детская спортивная школа.

Регистрация евангелическо-лютеранского прихода была проведена в 1990 году, а в 1994 году на торжественном богослужении мэр города Гатчины Станислав Семенович Богданов зачитал свидетельство о передаче здания церкви лютеранам Гатчинского прихода.

Началась реставрация, которая проводилась силами прихожан, на собранные пожертвования и при помощи финских дружественных приходов: Яанекоски, Хаукивуори, Эспоо, Лахти и других. В день Святой Пасхи 16 апреля 1995 года епископ Лейно Хассинен совершил освящение храма.

Алтарную часть украсила картина «Иисус воскресший» финской художницы из города Лахти Эйлы Блём-Ниеминен, а также скульптуры апостолов Петра и Павла, выполненные из черной ольхи гатчинским резчиком Павлом Михайловичем Бекренёвым (†2022). Позже на окнах храма были размещены изображения важных событий земной жизни Иисуса Христа (автор Э. Блём-Ниеминен).

В 2005 году при помощи дружественных общин в кирхе появился новый орган, а у горожан - возможность регулярно посещать органные концерты, проводимые в кирхе.

Богослужения проводятся во второе и четвертое воскресенье – на русском языке, в первое, третье и пятое воскресенья – на финском языке с параллельным переводом.

В приходе существует хор, который уже десятилетия сопровождает богослужения и ведёт активную концертную деятельность.

Диаконическое служение, проводимое приходом, осуществляет поддержку пожилым прихожанам, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Приход хранит память о настоятелях, проповедовавших в церкви святого Николая. Отдельная экспозиция рассказывает о пасторе Оскаре Пальза, служившем здесь 34 года: с 1888 по 1926 гг. Особое место занимают портреты пасторов, служивших в возвращенной кирхе. Это Кауко Тойвонен, Яакко Уски, Мартти Пуумалайнен, Андрей Тухканен. Каждый из них сделал важный вклад в развитие духовной жизни прихода.

Сегодня духовная жизнь прихода продолжается и сосредоточена вокруг богослужений, с помощью которых все желающие могут узнать христианское вероучение и принципы лютеранского вероисповедания.

Конечно, есть и текущие вопросы, которые требуют срочного решения, в частности, приход нуждается в ремонте паперти. Надеемся, что благодаря отзывчивости прихожан и горожан будут собраны необходимые для этого пожертвования.

Мы ждем прихожан и гостей 6 октября в 10.00 на торжественном богослужении, посвященном 235-летию основания лютеранского прихода в Гатчине, 230-летию начала богослужений в исторической деревянной церкви и 30-летию возвращения храма Гатчинскому евангелическо-лютеранскому приходу святого Николая. Добро пожаловать!

По поручению приходского совета, прихожанка евангелическо-лютеранской церкви святого Николая Ольга Яковлева

Фото Михаила Браудзе