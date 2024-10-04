Проверьте свою репродуктивную функцию

Как рассказала заведующая Гатчинской женской консультацией, врач акушер-гинеколог Виктория Яковлева, диспансеризация касается жителей Гатчинского муниципального округа в возрасте от 18 до 49 лет:

- Это люди, которые потенциально могут стать родителями, даже если они пока этого не планируют. Данный вид медосмотра направлен на раннее выявление проблем со здоровьем – как у женщин, так и у мужчин.

Медосмотр в женской консультации включает в себя осмотр врача-гинеколога, в том числе осмотр молочных желез, анкетирование, забор мазков на микрофлору и на цитологию. Причем в рамках диспансеризации анализ на цитологию делается более точно – более дорогостоящим способом по Папаниколау, который позволяет выявить на еще более ранней стадии возможные проблемы с шейкой матки. И по результатам осмотра врач акушер-гинеколог сформулирует план дальнейшего обследования.

- Диспансеризация рассчитана только на тех, кто собирается родить ребенка?

- Нет, даже если женщина не планирует беременность в ближайшее время – либо вообще не планирует, осмотр пройти стоит. Это позволит более качественно и комплексно оценить свое здоровье. Что еще отличает данный вид медосмотра – он проводится не акушеркой, а врачом акушером-гинекологом, и я хочу напомнить, что наши доктора также принимают в поликлиниках в Коммунаре, в Вырице и в Сиверском, и эти квалифицированные специалисты тоже проводят диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья.

- А где проходят диспансеризацию мужчины?

- Мужчинам, соответственно, надо обратиться к урологу. Там предусмотрен ряд обследований для оценки мужского здоровья.

- Виктория Викторовна, входит ли в диспансеризацию обследование на инфекции?

- На первом этапе диспансеризации девушек в возрасте от 18 до 29 лет предусмотрено обследование на блок из четырех так называемых скрытых инфекций – хламидии, микоплазму, гонококки и трихомонады. Хотя сейчас этих инфекций стало в разы меньше. К сожалению, в больнице нет своей ПЦР-лаборатории, и по решению и.о. главврача

Р.В. Павлова Гатчинская КМБ заключила договор со сторонней лабораторией, чтобы мы могли выполнять обследование нашим пациенткам в рамках ОМС.

- Делают ли в Гатчине бесплатно прививки от папилломавируса, вызывающего рак шейки матки?

- Прививку от вируса папилломы человека – ВПЧ – детям до 18 лет бесплатно сделать можно и нужно. Вакцина в детской поликлинике есть. Причем сейчас не только девочек, но и мальчиков можно привить, и это правильно. В Австралии, например, с этого и начали – стали прививать и мальчиков, и девочек, и через некоторое время в стране практически избавились от рака шейки матки.

Девочкам прививка разрешена с 9 лет (взрослым женщинам – до 45 лет при отсутствии в организме вируса либо половой жизни, прививка платная). Существует 100-процентная связь между вирусом папилломы человека и раком шейки матки. Завершились исследовательские работы, которые доказали связь между ВПЧ и мужским бесплодием и раком предстательной железы. Причем инфицируются именно сперматозоиды, и повреждается ДНК сперматозоидов – нарастает бесплодие у молодых мужчин.

- Как мужчинам провериться? Какие анализы сдать?

- Мазок, который обычно берется, не информативен, по крови ВПЧ не определяется. Обследовать надо эякулят. Делается ПЦР-диагностика на вирус герпеса, который тоже оказывает свое влияние на репродукцию, и на ВПЧ. Когда сперматозоид инфицирован, как следствие, инфицируется эмбрион, и в момент деления происходит повреждение ДНК. Соответственно, этот эмбрион нежизнеспособен, и женщина получает замершую беременность. А при выяснении причин мужчина сдает мазок – там все чисто…

Уже доказано, что брюшная полость не стерильна, и в смывах перитониальной жидкости находят и герпес, и цитомегаловирус, и вирус папилломы – полный набор. Они научились там жить. Вирусы известны со времен Гиппократа, они давно мутировали и приспособились.

Поэтому мальчикам до 18 лет – на прививку от ВПЧ в детскую поликлинику. Взрослым мужчинам, по-хорошему, надо сдать анализ спермы на вирус папилломы и, если он не обнаружен, сделать прививку платно.

- Как записаться на диспансеризацию в женскую консультацию?

- Записаться можно через регистратуру по телефону: 8-81371-9-31-19 или через сайт «ЗдравЛенрег». Можно обратиться через отделение профилактики во взрослую поликлинику на ул. Урицкого, 1 или по телефонам контакт-центра.

Хочу обратить внимание наших женщин: диспансеризация – это хороший повод сделать первый визит в консультацию, просто показаться врачу, чтобы в последствии не было шока. Не секрет, что некоторые дамы по десять-пятнадцать лет не посещают гинеколога. А потом, когда девочки, запланировав беременность, первый раз приходят к акушеру-гинекологу в 35-40 лет, выясняется, что овариальный резерв имеет ограничение, и шансов забеременеть самостоятельно осталось крайне мало. И если бы женщина узнала об этом в тридцать, она бы спохватилась раньше. Кому-то может быть даже просто беседы с врачом будет достаточно, чтобы пересмотреть планы на жизнь.

Беседовала Екатерина Дзюба

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