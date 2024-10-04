Социальный проект Деменция.net запустил серию полезных онлайн-лекций о когнитивном здоровье и активном долголетии для всех желающих

На все эти вопросы ответили ведущие медицинские эксперты, а их ответы теперь доступны в удобном формате видеолекций на платформе Добро.рф в разделе Добро.Университет:

https://edu.dobro.ru/courses/161/?utm_source=avc&utm_medium=social_media&utm_campaign=kurs_161

Видеокурс разработан специалистами социального проекта Деменция.net при участии ведущих специалистов Российского геронтологического научно-клинического центра и Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», Центра когнитивного здоровья ГКУЗ «ККПБ им. В.Х. Кандинского», ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Актуальность вопросов когнитивного здоровья сложно переоценить – деменция обретает форму настоящей эпидемии и выходит на общемировой уровень. Согласно оценкам экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, деменцией в мире страдает более 55 млн человек, и каждый год происходит почти 10 млн новых случаев. Благодаря профилактике, когнитивные нарушения можно отсрочить, если заметить их вовремя: облегчить состояние и повысить уровень жизни человека с деменцией, также правильно подобрать медицинскую терапию.

Катерина Круглова, руководитель социального проекта Деменция.net: «Когнитивные заболевания — тема, которую у нас в стране не принято обсуждать, и отсюда очень низкая информированность населения. Мы хотим помочь преодолеть этот барьер и дать доступные инструменты для профилактики и диагностики».