Александр Дрозденко: «Учитель — это профессия на всю жизнь!»

«Мы иногда думаем, что высокая оценка учителя, это когда ученик стал великим ученым или замечательным творческим человеком, но на самом деле главное, это чтобы он стал человеком. Поэтому спасибо огромное учителям за то, что воспитывают в своих учениках человечность. С праздником, уважаемые учителя!»,— подчеркнул губернатор на чествовании педагогов, которое 47 регион традиционно проводит в Мариинском театре.

Звание почётный учитель Ленинградской области получили: учитель русского языка и литературы из Тихвинского района - Григорьева Марина Андреевна, учитель химии из Всеволожска - Расторгина Оксана Михайловна, учитель изобразительного искусства и черчения из Гатчины - Сергеева Юлия Алексеевна.

Звание почётный работник сферы образования Российской Федерации получили: учитель химии и биологии из Волховского района - Горячёва Марина Михайловна, учитель начальных классов из Кировского района - Громов Сергей Вячеславович, учитель истории и обществознания из Ломоносовского района - Денисова Елена Николаевна, учитель русского языка и литератур из Выборгского района - Захарченко Нина Николаевна, директор Лесобиржской школа-интерната - Пименова Нина Юрьевна, музыкальный руководитель из Бокситогорск - Старовойтова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования из Киришского района - Чурикова Жанна Юрьевна.

Для учителей выступили: победитель телевизионных проектов «Две звезды» и «Точь-в-точь», Заслуженный артист России Евгений Дятлов: «Эти глаза напротив», «Вечная любовь», «Мои года – мое богатство» и солисты Мариинского театра Дмитрий Подражанец, Анастасия Донец совместно с эстрадным хором «Аврора»: «Мы желаем счастья вам».

Подарком для педагогов стал балет «Коппелия».