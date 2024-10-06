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Кто в Гатчинском районе останется без света 7 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.10.2024 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Романовка, ш. Павловское, ул. Садовая.

 

07.10.2024 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Новое Хинколово.

 

07.10.2024 с 09:00 с 17:30

Сяськелевское СП:

д. Крокшево,

д. Тепловка.