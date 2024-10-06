Кто в Гатчинском районе останется без света 7 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.10.2024 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Романовка, ш. Павловское, ул. Садовая.
07.10.2024 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Новое Хинколово.
07.10.2024 с 09:00 с 17:30
Сяськелевское СП:
д. Крокшево,
д. Тепловка.
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