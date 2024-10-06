Кто в Гатчинском районе останется без света 7 октября

История, которую мы сегодня расскажем, похожа на сказку. Сказку странствий. Со всеми её обязательными атрибутами. Волшебными перемещениями из своего привычного мира в чужой, незнакомый. Разнообразными испытаниями на чужбине и тяжёлыми раздумьями на перепутье дорог. У нашей сказки, как водится, счастливый конец. Но ведь известно: сказка быстро сказывается, да не скоро дело делается.