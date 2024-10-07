200 талантливых и активных студентов будут получать дополнительную стипендию

Обращаясь к лидерам учебы и общественной деятельности, готовым взять в свои руки судьбу завтрашнего дня, Олег Дерипаска пожелал им успеха и неисчерпаемой энергии для новых достижений.

В Северо-Западном регионе страны право на такую стипендию в этом году получили 6 студентов направлений «Горное дело» и «Металлургия».

Стипендиальная программа РУСАЛа и Эн+ существует уже четвертый год и охватывает больше 20 городов в девяти регионах страны от Балтийского моря до озера Байкал. В нее включились учебные заведения Ленинградской области, Красноярского края, Иркутской, Волгоградской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Ивановской областей и республики Хакасия.

Со старта программы стипендиатами стали более 600 лучших студентов по различным специальностям в области энергетики, металлургии, горного дела, а также социально значимых направлений – медицины и педагогики. Все победители имеют научные достижения, победы в студенческих олимпиадах и творческих конкурсах, ведут общественную или волонтерскую работу.

Размер стипендии по программе зависит от того, какое образование получает студент (высшее или среднее) и от курса, на котором он учится. Для студентов вузов максимальный размер стипендии составляет 25 тысяч рублей, ссузов - 15 тысяч рублей.

В программе участвуют уже 57 вузов и ссузов, в том числе ведущие университеты страны и крупнейшие научные центры Сибири.

«Олег Владимирович Дерипаска всегда уделял большое внимание развитию и образованию. Поэтому закономерно, что мы решили поддерживать самых талантливых ребят, помогать им качественно и полноценно учиться. Очень надеемся, что они придут работать к нам. Потому что наша компания работает в основном в Сибири, и хочется, чтобы ребята оставались там, где они родились и учились, чтобы они приносили пользу своей стране и родному региону», - отметила заместитель генерального директора РУСАЛ и Эн+ по работе с персоналом Наталья Альбрехт.