Ленобласть пишет Всероссийский экономический диктант
15 октября Ленинградская область присоединится Всероссийскому экономическому диктанту, главная тема которого — «Сильная экономика — процветающая Россия!».
Доступ к заданиям экономического диктанта откроется 15 октября в 5:00 по московскому времени на сайте акции https://diktant.org/.
Диктант пройдет во всех регионах страны, а также в некоторых странах за рубежом. Главная цель диктанта – показать значимость экономической грамотности в условиях стремительно меняющейся реальности.
Участникам будет доступно два варианта заданий: для учащихся 9-11 классов среднего общего и профессионального образования; для студентов вузов и других возрастных категорий.
Ежегодно по результатам Всероссийского экономического диктанта составляется аналитический отчет. По нему можно судить об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам России.
Кроме этого, разрабатываются практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании.