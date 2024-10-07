Ленобласть пишет Всероссийский экономический диктант

Доступ к заданиям экономического диктанта откроется 15 октября в 5:00 по московскому времени на сайте акции https://diktant.org/.

Диктант пройдет во всех регионах страны, а также в некоторых странах за рубежом. Главная цель диктанта – показать значимость экономической грамотности в условиях стремительно меняющейся реальности.

Участникам будет доступно два варианта заданий: для учащихся 9-11 классов среднего общего и профессионального образования; для студентов вузов и других возрастных категорий.

Ежегодно по результатам Всероссийского экономического диктанта составляется аналитический отчет. По нему можно судить об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам России.

Кроме этого, разрабатываются практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании.