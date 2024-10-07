Учителя Ленобласти вернулись с Всероссийского форума классных руководителей

Все мероприятия ФКР транслировались онлайн на платформе VK Видео и уже собрали более 2 млн просмотров. Стратегический партнер АНО “Диалог Регионы” четвертый год выступает стратегическим партнером форума и поддерживает учителей в регионах. На протяжении трех дней педагоги и наставники обсуждали темы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность свою и учеников, воспитание ценностями, инструменты и подходы к профориентации. По возвращении учителя нашего региона поделились своими впечатлениями.

Анна Остапенко, учитель английского и немецкого языков Шумиловской школы имени Валентины Васильевны Смирновой: «Форум классных руководителей — это источник вдохновения и сотрудничества, где каждый педагог может стать частью большого дела: воспитания талантливых и ответственных граждан».

Валентина Смирнова, учитель литературы и советник по воспитанию средней общеобразовательной школы №14, г.Выборг: «Форум классных руководителей - грандиозное событие, объединившее сотни педагогов — друзей, наставников и единомышленников. Мы заряжались, подпитывались и наполнялись друг от друга. Теперь едем домой, готовые заряжать, подпитывать и наполнять. Спасибо, ФКР!»

Посол ФКР в Ленинградской области Виктория Голопятенко из Бугровской школы подчеркнула, что с завершением Форума у его участников появляется важная задача: «Форум классных руководителей — на данный момент это самая масштабная в стране площадка, которая предоставляет любому классному руководителю возможности для формального, неформального и информального образования. По окончанию Форума очным участникам предстоит важная миссия - систематизировать полученную на ФКР информацию и поделиться с коллегами в регионе».

Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В этом году Форум проходил с 3 по 5 октября в Гостином дворе в Москве.