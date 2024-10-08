Продолжается реализация проекта «Вело47»

Вчера, 7 октября, прошло предварительное совещание в комитете экономики на тему: «Разработка стандартов велоинфраструктуры в Ленинградской области».

«Это очень хорошее предложение, которое в разработке ещё с первых дней реализации проекта, так как велосипедная инфраструктура включает в себя: дорожки, знаки, остановки и все, что связано с «вело» должны быть однообразными», — прокомментировал Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

Депутат также отметил, что это необходимо для того, чтобы туристы, приезжающие на территорию Ленобласти, проезжая по той или иной дорожке могли видеть единообразные знаки, как у нашей дорожной сети. Помимо этого, проект положительным образом скажется на популяризации здорового образа жизни населения, проживающего на территории Ленинградской области.

«Сегодня мы снова возвращаемся к этому вопросу, развития проекта, но уже не просто на уровне разговоров. Будем продолжать рассматривать данный вопрос в рамках нашей рабочей группы», — добавил Александр Русских.

Проект «Вело47» продолжает инициативы, связанные и с созданием инфраструктуры, велодвижения в регионе. Ярким примером инфраструктурных изменений является презентация велошеринга, который начал свою работу в тестовом формате на территории Ленинградской области в трех городах: Гатчине, Сосновом Бору и Выборге.

«Еще 3 года назад идея создания велосипедных дорожек в разных районах области казалась невыполнимой. Какие велосипедные дорожки, когда благоустройством надо заниматься, жилищно-коммунальное хозяйство к зиме готовить, региональные и муниципальные трассы ремонтировать, но потом стало понятно, что за этим будущее», — ранее прокомментировал секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Основные задачи проекта «Вело-47» формирование осознанного потребления ограниченных природных ресурсов, сохранение водного и природного баланса на территории Ленинградской области и Российской Федерации, развитие велодвижения на территории Ленинградской области, разработка туристических веломаршрутов по историческим и водно-рекреационным местам, развитие велосипедной инфраструктуры в муниципальных образованиях региона, а также популяризация здорового образа жизни среди населения, а это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».