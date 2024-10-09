Библиотека имени А.И. Куприна: 125 лет вместе с городом и горожанами

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна ведёт начало от народной библиотеки Попечительства о народной трезвости, организованной Алексеем Кирилловичем Янсоном. Первая общедоступная библиотека открылась ровно 125 лет назад, 5 октября 1899 года, в доме купца И.И. Будунова на улице Госпитальной (ныне ул. Красная).

После Октябрьской революции на основе этой библиотеки была сформирована Гатчинская центральная библиотека. Книжный фонд пополнился книгами библиотек 23-й артиллерийской бригады и Лейб-гвардии кирасирского полка, частными книжными собраниями. В 1919 году произошло объединение с самой крупной частной библиотекой в Гатчине библиофила Анатолия Васильевича Лазаревского. Народная библиотека переехала в дом № 9/11 на нынешнем проспекте 25 Октября.

Можно с уверенностью утверждать, что послереволюционная Гатчина имела одну из лучших провинциальных библиотек в России. Если при открытии библиотеки её фонд составлял всего 580 томов, то уже в середине 1920-х годов было собрано около 38 тысяч томов.

О судьбе библиотеки во время Великой Отечественной войны известно немного. По некоторым данным какое-то время она работала в условиях оккупации. Литература была просмотрена, а книги, не удовлетворяющие новую власть, сожжены.

После войны библиотека поменяла несколько адресов. В одно время она занимала помещение в здании, расположенном на пересечении улиц Соборной и Горького, затем переехала в угловой дом на улице Красной, напротив Ленинского сквера. В феврале 1948 года Гатчинская городская библиотека разместилась в деревянном доме по адресу: улица Чкалова, дом 61а.

В 1959 году Гатчинской городской библиотеке было присвоено имя писателя Александра Ивановича Куприна. 22 апреля 1973 года состоялось открытие библиотеки по нынешнему адресу - на улице Володарского, дом 17. В 1990 году перед зданием библиотеки был установлен памятник А. И. Куприну работы скульптора Владимира Шевченко.

В 1993 году была организована Централизованная библиотечная система (ЦБС) города Гатчины, в которую вошли Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна, библиотека-филиал №1, библиотека-филиал №2, детская городская библиотека.

Сегодня библиотека имени А.И. Куприна - настоящий просветительский и культурный центр, оснащенный передовыми технологиями, место, которое объединяет самых активных, образованных и стремящихся к знаниям жителей. Сотрудники библиотеки не только высокопрофессиональны, но и обладают универсальными знаниями, которыми с удовольствием делятся. Благодаря активной работе дружного коллектива в библиотеке проходят всевозможные интересные мероприятия. Это выставки, спектакли, встречи с интересными личностями, концерты и даже квесты, игры и экскурсии.

- За все эти годы наша библиотека переезжала шесть раз, меняла наименования восемь раз, - говорит директор библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Гаврилова. - По примерным подсчётам за это время её читателями стали более 800 тысяч человек, которым выдали почти 16 миллионов книг. И всё это было бы невозможно, если бы в библиотеке не работали творческие, талантливые, активные, знающие сотрудники. И, конечно же, это было бы очень трудно без поддержки депутатского корпуса и администрации Гатчинского района.

Признаться в любви к «Купринке» в день её рождения собрались многие. От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области коллектив библиотеки приветствовала Людмила Тептина. Она передала Наталье Гавриловой благодарственное письмо от народных избранников, а от себя лично вручила сертификат на укрепление материально-технической базы учреждения.

- Искренне благодарю вас за этот громаднейший труд, который вы вносите в библиотечное дело и сохранение нашего культурного наследия, - обратился к сотрудникам «Купринки» глава Гатчинского муниципального округа Виталий Филоненко. - Я никогда не читаю электронные книги. Мне важно полистать книгу, услышать шуршание бумажных страниц, сделать закладки, подчеркнуть что-то, а потом отложить на время, чтобы снова вернуться к ней.

Теплые поздравления в адрес коллектива библиотеки прозвучали от председателя комитета по культуре и туризму Марии Титовой. Она призналась, что является преданным читателем библиотеки и сегодня пользуется возможностью читать электронные книги.

На праздничном торжестве сотрудникам библиотеки были вручены почетные грамоты и благодарности от администрации и совета депутатов.

Сердечно поздравила с юбилеем сотрудников «Купринки» директор Ленинградской областной научной универсальной библиотеки Ирина Семёнова.

- За минувшие годы вы, конечно, наработали стиль — именно ваш, самобытный и узнаваемый, - отметила она. - В основе этого стиля, как и стиля многих библиотек нашей Ленинградской области, стоит книга. И если мы и дальше будем так продолжать эту работу, то наше библиотечное дело будет всегда живо и востребовано.

Директор центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Бабий передала коллективу «Купринки» поздравления от библиотечного сообщества всего Гатчинского округа. Елена Леонидовна напомнила, что ее личная история в библиотечном деле началась именно в библиотеке им. А.И. Куприна, куда она пришла работать после института.

- Меня здесь встретили совершенно уникальные люди, память о которых я храню до сих пор, - говорит она. - И, наверное, какие-то основные зёрна библиотечной культуры, отношения к читателям заложили во мне именно они.

Заслуженный учитель Российской Федерации, профессор Игорь Смирнов пожелал библиотеке ещё много лет оставаться тёплым домом для всех жителей нашего города.

- Это тот самый случай, когда нам не жить друг без друга, - признаётся главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва. - Библиотека нам дарит много информационных поводов, которые находят отражение на страницах газеты. Это всегда интересные материалы об интересных событиях, которые творят профессиональные люди. С другой стороны, наша газета присутствует на полках вашей библиотеки. Мы бесконечно благодарны коллективу, который в своё время реализовал проект по оцифровке нашего издания, начиная с 1931 года. Теперь этот архив доступен всем читателям библиотеки. И это очень востребовано - на сегодняшний день это та самая история, которую никто не перепишет.

- Ещё много будет разговоров о том, что печатные издания погибают, что библиотеки не нужны, - считает главный редактор газеты «Гатчина-Инфо» и генеральный директор телевизионно-издательского комплекса «Ореол-ТВ» Галина Паламарчук. - Но мы знаем, что нужны, мы видим эту потребность людей читать книги, читать газеты. Мне кажется, что сейчас, в современном мире, библиотека становится местом и для уединения, и для общения. Поэтому я желаю замечательной, любимой «Купринке» большого миллионного проекта для того, чтобы душа «Купринки» и ваши труды превратились еще и в большой красивый центр, куда хотелось бы всегда приходить. «Купринка» - это место, где хранится культурный код Гатчины.

В свой день рождения библиотека им. А.И. Куприна, как всегда, приветствовала своих друзей тепло и радушно. В этот день здесь звучали прекрасная музыка и романсы в исполнении инструментального ансамбля «Золотой состав» под управлением Дины Каминской и вокалистов - лауреатов всероссийских и международных конкурсов Бориса Дёмина, Елены Тальковской и Георгия Новицкого.

Юлия Лысанюк