Телячий детский сад Надежды Воробьёвой

Лучшая телятница АО «Гатчинское» Надежда Воробьёва панически боялась коров. Она собиралась стать секретарем-машинисткой, но вместо этого занялась свиноводством, а потом и вовсе посвятила себя заботам о подрастающем поколении крупного рогатого и не жалеет, что поменяла поросят на телят.

Две-три сотни подопечных, требующих внимания, любви и ласки, кормления и поения по часам… И просто требующих: эти дети напоминают о себе громким настойчивым мычанием – вот такое беспокойное хозяйство у Надежды Николаевны в АО «Гатчинское». Этому предприятию она посвятила почти четыре десятка лет и совершенно довольна своим профессиональным выбором.

- Надежда Николаевна, как вы оказались в телятнике? Животноводом хотели стать?

- Я выучилась на секретаря-машинистку в гатчинском 213-м училище и принялась искать работу по специальности. Но, так как я жила деревне, в Тихковицах, меня попросили помочь, пока свинарка в отпуске – поработать …с поросятами. Сказали, что тут сложного – поймать поросенка, подержать, в общем, подай-принеси. Я согласилась. Думала, временно, оказалось – надолго. Стала работать с поросятами на должности ветеринарной санитарки, и мне понравилось! Молодая – интересно было. Научилась уколы делать, кастрировать – практиканты у нас работали и научили меня. Сначала страшновато было, потом привыкла. И так я увлеклась, что захотела сама выращивать поросят: попросила перевести меня в свинарки.

- Нудное делопроизводство было забыто?

- Абсолютно. Я долго работала на опоросе, а в 2007 году, когда производство свиней закрылось, меня перевели сюда – к коровам. Бригадир перешла и позвала меня с собой. Я сначала наотрез отказывалась. Говорю: «Ни за что! Я боюсь коров!». «А тебе, говорит, с коровами не надо будет работать – только с телятами». Ну, ладно…

Приехали на ферму – я такого количества коров в жизни не видела! Идем прямо через стадо: коровы – с одной стороны, коровы – с другой, все морды к нам повернули – они же любопытные! Я шла просто в полуобморочном состоянии. Ну, а когда меня к родилке привели, там коровы были на привязи – мне стало поспокойнее, и я принялась с телятами возиться. И так втянулась, что работаю по сей день. Они для меня уже как дети. Животных я очень люблю. А теперь уже и к коровам привыкла… Тем более, что сейчас им рога в телячьем возрасте прижигают – они у нас безрогие.

- Вы начинали в родильном отделении?

- Да. Там телятница выкармливает и выхаживает теленка с первых минут жизни. В «роддоме» телята содержатся до четвертого дня. Потом их привозят сюда, в отделение для «старших».

Оказывается, в родильном отделении у буренок – свои порядки. После родов материнская функция коровы заканчивается: новорожденного сразу забирают, помещают в специальный вольер с подогревом и кормят маминым молоком. Корову подоят – и дают молоко теленку. Но, как рассказала Надежда Николаевна, бутылки с сосками – в прошлом:

- Теперь все по-новому: с первого дня теленка кормят через дренчер – зонд, который вставляется прямо в пищевод, и через него заливается сразу четыре литра молока. Вторая пойка идет только через десять часов: дают три дня по полтора литра в день, с четвертого дня – по два литра. Вот такая технология. Если у мамы-коровы нет молока, замораживают молозиво, потом размораживают, подогревают и кормят теленка.

На четвертый день жизни теленка переводят в «ясли» к Надежде Николаевне. Едет малыш в специальной клеточке: трактором клетку подцепляют, перевозят и ставят в телятнике.

- Здесь мы приучаем их пить молоко из ведерка, они уже знают по звуку и по запаху, что сейчас будет еда. Сегодня солнечный день – пошла звать их погулять в вольере. Они на меня посмотрели, молоко учуяли – и потянулись следом за мной, – рассказывает Надежда Николаевна.

Молоко для телят пастеризуют и немножко подкисляют, чтобы творожистое было – для лучшей усвояемости. Но это «диетическое» питание продолжается до поры до времени: подросших телят постепенно «снимают с молока» – поэтапно сокращают порцию и переводят на силос. Воспитанники Надежды Николаевны таким поворотом явно недовольны: завидев свою кормилицу, они начинают возмущенно мычать и требовать молока.

Рабочий день у телятницы начинается в шесть утра – и до семи-восьми вечера, в режиме «два через два». Есть помощница – ведерки ополоснуть, свежей воды налить. Задача самой телятницы – всех кормить и присматривать: кто как себя чувствует, не заболел ли теленок, вовремя сообщить ветврачу. В общем, ухаживать за телятами. Сегодня у Надежды Николаевны – 226 подопечных:

- Это мало, бывает и триста. Сейчас у нас, можно сказать затишье, а так иногда и пять, и девять телят в день рождается. Случались двойни и даже тройни – маленькие такие рождались тройняшки.

В телятнике у Надежды Николаевны малыши живут два месяца и уезжают на следующую ферму, где их опять выкармливают – третьим способом, и дальше они отправляются в отделение «для взрослых», где уже решается, кого куда.

- Жалко с ними расставаться или вы привыкли?

- Конечно, жалко, я же тут каждую моську знаю! Есть любимчики – ждут меня, печенья просят. Бывает, так теленок в душу западет! Вот сейчас один, из двойняшек, неправильно лежал, родился – шейка немножко набок и пьет из ведерка боком, поить приходится с рук. Держу ведерко и шейку ему массирую, чтоб выправлялась, жалко его. Когда болеют, первую помощь мы сами оказываем – лекарство даем, а если не помогает, зовем ветеринара.

- Надежда Николаевна, все-таки труд ваш – не из легких. Не было мысли сменить профессию?

- Я другой работы себе не представляю, кроме как с животными. Дело свое я люблю, руководство у нас очень хорошее – и начальник животноводческого комплекса Валентина Николаевна Хренова, и директор предприятия. Александр Владимирович Лебедев – внимательный, отзывчивый, всегда спросит, поможет и поддержит. Работай себе и работай!

Руководство высоко ценит труженицу – ответственную, заботливую, вкладывающую в свое дело не только силы и время, но и всю душу. Директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев считает Надежду Николаевну Воробьеву лучшей телятницей предприятия.